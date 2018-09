Mattarella | «Nessun cittadino è al di sopra della legge | neanche i politici»

Mattarella : nessun cittadino è al di sopra della legge : Ricordando la figura di Scalfaro, il Presidente ne cita una frase relativa ai giudici e poi ricorda che leggi e regole "valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito dipubbliche funzioni, neppure per gli esponenti politici"

Mattarella risponde a Salvini<br>"Nessuno è al di sopra della legge. Giudici legittimati dalla Costituzione" : Oggi a Montecitorio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso la parola nella Sala della Lupa per ricordare i cento anni dalla nascita dell'ex Presidente Oscar Luigi Scalfaro, morto all'età di 94 anni nel 2012. Il Presidente ha approfittato di questa occasione speciale per rispondere indirettamente a Matteo Salvini, nello specifico alla diretta via FB di qualche giorno fa, nel corso della quale il Ministro ha pesantemente ...

Giustizia - Mattarella : “Nessun cittadino è al di sopra della legge. I poteri statali non siano contrapposti” : “Nessun cittadino é al di sopra della legge. La Repubblica e la sua democrazia sono presidiate da regole, il rispetto di queste é indispensabile, sempre, quale che sia l’intenzione di chi si propone di violarle”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando alla commemorazione di Oscar Luigi Scalfaro alla Camera. “È buona regola che i poteri statali non si atteggino ad ambienti rivali e contrapposti ma ...

Da Mattarella un segnale a Salvini e alla Lega : “Nessuno è al di sopra della legge” : "Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi: i giudici traggono la loro legittimazione dalla Costituzione. Nessuno è al di sopra della legge, neppure gli esponenti politici. Il rispetto delle regole è rispetto della democrazia". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella manda un messaggio chiaro a Matteo Salvini, che aveva attaccato duramente i magistrati.Continua a leggere