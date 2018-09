Mattarella | ' Leggi e regole valgono per tutti' Salvini | ' Indagatemi | vado avanti'

Mattarella : 'Leggi e regole valgono per tutti - anche per i politici' Salvini : 'Indagatemi - vado avanti' : ...nei confronti di chicchessia - ha aggiunto il presidente della Repubblica - Ma non si deve neppure dare l'impressione che in questa opera vi possa essere la contaminazione di una ragione politica '. ...

Mattarella : nessuno è al di sopra leggi : 12.40 "Nessun cittadino è al di sopra delle legge, neppure i politici o chi svolge pubbliche funzioni". Così il Presidente Mattarella,alla cerimonia per il centenario della nascita di Scalfaro, che fu "devoto alla Costituzione,ma non escluse mai di riformarla". "I poteri dello Stato non siano rivali e contrapposti,ma collaborino per l'interesse generale", dice Mattarella. I nostri giudici "non sono elettivi,traggono legittamzione dal ruolo ...

Mattarella - leggi razziste portarono allo sterminio dei Rom : "Sperimentate con le misure attuate nelle colonie africane, le leggi razziste, nonostante le robuste radici della millenaria civiltà italiana, portarono alla feroce persecuzione degli ebrei, ...