Mattarella in difesa dei magistrati | ' Nessun cittadino è sopra la legge'

Difesa di Roma - Mattarella depone corone d'alloro : Sergio Mattarella in occasione del 75esimo anniversario della Difesa di Roma ha deposto una corona d'alloro prima in Porta San Paolo e poi al Parco caduti della Resistenza.

Mattarella a difesa dell’Ue : «Antistoriche le spinte dissociative - l’appartenenza va oltre i conti su dare e avere» : Il messaggio del presidente della Repubblica al Forum Ambrosetti di Cernobbio è dedicato all’Unione europea e alle elezioni 2019. «Occorre che l’Ue predisponga regole per affrontare in modo adeguato la questione migratoria»

Carlo Alberto Dalla Chiesa - 36 anni fa la mafia uccise il generale. Mattarella : “Fu un esempio di difesa della legalità” : Lo uccisero poco dopo le 21, mentre a bordo di una A112 bianca, assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro, rientrava a casa. Era il 3 settembre 1982, quando Cosa Nostra ammazzò il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Carini a Palermo con 30 colpi di kalashnikov. Assieme a loro i killer colpirono anche l’agente di scorta Domenico Russo, che seguiva la coppia a bordo di una seconda auto. Trentasei anni fa, il prefetto inviato in ...

Tav - il comissario Foietta : 'Scriverò al presidente Mattarella' - Di Maio : 'Sta lì a difesa del fortino' : Botta e risposta a distanza tra il commissario per la Tav Paolo Foietta e il vicepremier Luigi Di Maio nel corso di In Onda su La7. In una intervista registrata il commissario ha lamentato di non ...

Legittima difesa : Salvini - nessuno vuole Far West - Mattarella non contro di me : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “nessuno vuole il Far West in Italia, nessuno vuole le pistole libere, al massimo c’è qualche ‘pistola’ in libertà, uomo che parla a vanvera”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di ‘Mattino 24’ su Radio 24, dopo l’intervento di ieri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.“Semplicemente, con la Legittima difesa -aggiunge ...