MATTARELLA CONTRO SALVINI | “NESSUNO AL DI SOPRA DELLA LEGGE” Alle toghe | “Nessuna

MATTARELLA CONTRO Salvini : “nessuno al di sopra della legge”/ La replica del Ministro : “ho agito nel giusto” : Mattarella , stoccata a Salvini : "nessuno al di sopra della legge. Non c'è giustizia di sinistra o di destra". La replica del Ministro Lega: "io agito nel giusto, processatemi"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 14:17:00 GMT)

Sergio MATTARELLA - l'irritazione per lo scontro tra Matteo Salvini e la magistratura : Non dice nulla Sergio Mattarella ma al Quirinale si sa bene quanto il presidente della Repubblica sia irritato per gli attacchi di Matteo Salvini alla magistratura sul caso del sequestro dei fondi ...