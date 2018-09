Matrimonio al Sud | Boldi va a nozze con Biagio Izzo

Corea del Sud - quando il Matrimonio è di massa. Le foto : Che effetto fa giurarsi amore eterno insieme ad altre migliaia di coppie? Quattromila per l’esattezza, arrivate da ogni parte del mondo. È accaduto in Corea del Sud, all’interno del Cheongshim Peace World Center di Gapyeong. Le nozze di massa, denominate «Hyojeong Holy Blessing Ceremony» sono state organizzate, quest’anno come in quelli precedenti, per commemorare il sesto anniversario della morte di Sun Myung-moon, noto come ...