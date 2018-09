Matera 2019 | sogno in bilico della capitale europea della cultura

Europa League 2018-2019 - le avversarie del girone del Milan ai raggi X. Betis Siviglia e Olympiacos le rivali per la qualificazione - Dudelange squadra Materasso del girone : Il Milan ha finalmente scoperto le tre squadre con cui si giocherà il passaggio del turno ai sedicesimi di finale nel gruppo F dell’Europa League 2018-2019. Il sorteggio è stato parzialmente positivo soprattutto in ottica primo posto del girone (che garantirebbe di essere testa di serie nell’estrazione del primo turno ad eliminazione diretta), ma non permetterà ai rossoneri di sottovalutare l’impegno considerando la presenza di ...