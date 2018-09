Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini fanno sul serio | spunta un anello FOTO ...

Piero Barone de Il Volo esce con la figlia di Massimiliano Allegri : Piero Barone, cantante de Il Volo, non è più single. Come riportato dal settimanale Chi, da oggi in edicola, il 25enne cantante è stato pizzicato insieme a Valentina, 23enne figlia di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus.Una famiglia 'allargata', quella dell'ex coach di Milan e Cagliari, vista la presenza di Ambra Angiolini, da oltre un anno sua fidanzata, della figlia di quest'ultima Jolanda, avuta dall'ex matrimonio con ...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri - prove di famiglia aspettando il matrimonio : Non è ormai un mistero che la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri prosegua a gonfie vele. L’attrice ormai accetta di parlarne anche nelle interviste e non c’è più alcun motivo per nascondersi. La coppia, in attesa di fare il grande passo che il mondo del gossip aspetta con ansia, fa prove di famiglia. Così, come scrive il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 12 settembre, i due – ...

Ambra Angiolini racconta la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri! : Ambra Angiolini, sempre riservata riguardo la sua situazione sentimentale, sembra aver dimenticato del tutto Francesco Renga. L’attrice svela che forma ha preso la sua storia con Massimo Allegri! Le parole che non ti aspetti! Ambra Angiolini racconta nell’intervista, il periodo in cui conduceva “Non E’ La Rai”! Ambra Angiolini, divenuta famosa al mondo dello showbiz per essere stata una delle ragazze del programma ...

Ambra Angiolini in love con Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha detto… : “L'unico uomo che mi abbia abbracciata senza stringermi” Una bellissima storia d’amore quella che Ambra Angiolini sta vivendo con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. “Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca (Francesco Renga, padre dei suoi figli, ndr) e poi è stato rianimato da un altro uomo (Massimiliano Allegri) che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare”. Lo ...

Ambra Angiolini parla della sua storia d’amore con Massimiliano Allegri : “Mi interessa soltanto una cosa : sapere che tornerà sempre da me” : “È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi. È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello- rivela- che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: sapere che tornerà da me. sempre“. In un’intervista a Vanity Fair, Ambra Angiolini parla per la prima ...