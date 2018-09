Marche | la terra trema ancora dopo due anni | terremoto di magnitudo 3 6 a Ussita

Terremoto Marche : scossa magnitudo 3.5/ Ingv - ultime notizie : trema la terra anche alle Eolie : Terremoto oggi nelle Marche : scossa di M 3.7 sulla costa di Pesaro Urbino avvertita anche in Emilia Romagna. ultime notizie e scosse in tempo reale, Ingv .(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 22:59:00 GMT)

E all'alba la terra trema anche nelle Marche : L'epicentro a 9 chilometri da Ancona. Ieri sera scossa, 5,2 in Molise. Terremoto avvertito anche in Abruzzo, Lazio e Campania

E ora trema la terra anche nelle Marche : Ieri sera scossa, 5,2 in Molise. L'epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso. Terremoto avvertito anche in Abruzzo, Lazio e Campania