Manovra | Tria | quest' anno prevista solo una mini correzione del debito

Matteo Salvini forza la Manovra lenta di Giovanni Tria : La manovra lenta, caldeggiata insistentemente dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, non ha fatto in tempo a stabilizzarsi sulla nuova dimensione rispetto agli annunci roboanti del Contratto di governo che già si ritrova in acque agitate. La maretta, che rischia di trasformarsi in un maremoto con Bruxelles, la agita Matteo Salvini, che torna a forzare la mano, riaprendo così il fronte con il titolare del Tesoro, anche oggi ...