Ma l’Opzione Benedetto non può essere la risposta dei cristiani al mondo “cattivo”

ilfoglio

: RT @ntoniom72: L'Opzione Benedetto è la cosa più importante e veramente cattolica che dobbiamo perseguire in questo tempo di smarrimento. h… - thewaterflea : RT @ntoniom72: L'Opzione Benedetto è la cosa più importante e veramente cattolica che dobbiamo perseguire in questo tempo di smarrimento. h… - USSANews : L’Opzione Benedetto At The Teatro Eliseo - -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Incontro Rod Dreher, giornalista autore del discusso “”, al festival “Un’isola in rete” di Castelsardo, una curiosa e riuscitissima creazione culturale di Giuseppe Pintus, giovane filosofo che in otto anni ha fatto passare dalla costa settentrionale sarda quasi tutto il parterre c