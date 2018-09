M5S-Lega divisi da Orban

Gli eurodeputati processano Orbán. Lui attacca : difendo la mia patria M5S e Lega si dividono sulle sanzioni : E' stato il giorno di Viktor Orbán. Un «one man show» combattivo e istrionico, nel quale il premier ungherese si è confermato tribuno e guida politica dei sovranisti d'Europa. Forse oggi il Parlamento europeo voterà a favore dell'avvio di una procedura d'infrazione contro il governo di Budapest, per violazione dello Stato di diritto. Ma ...

Ancora tensioni M5S-Lega. E su Orban votano divisi a Strasburgo : Roma, 11 set., askanews, - Mercoledì al parlamento Ue di Strasburgo la Lega, con Forza Italia, dirà no alle sanzioni contro l'Ungheria di Viktor Orban mentre il M5s voterà a favore 'per difendere gli ...

Orban minaccia l'asse Salvimaio?Fi con la Lega - il Pd flirta col M5S : Intorno al caso Orban si muove anche il futuro politico dell'Italia. Forza Italia si schiera con forza con il leader ungherese e con Salvini. Il M5s tentenna e il Pd prova il dialogo coi pentastellati Segui su affaritaliani.it

L’Ue processa Orban. Lui : “È una vendetta”. Lega e Forza Italia con lui - M5S contro : «I deputati pro-migrazione hanno la maggioranza al Parlamento europeo. Stanno preparando una vendetta contro l’Ungheria perché l’Ungheria ha deciso di non diventare un paese di immigrazione: la verità è che il verdetto è già scritto». A parlare è il primo ministro Ungherese Viktor Orban in un video pubblicato sui social media mentre è in corso la ...

Diritti violati - il Parlamento Ue decide su sanzioni a Orban - Lega e FI voteranno no - M5S a favore : Alta tensione al Parlamento europeo per decidere se l'Ue debba applicare sanzioni contro l'Ungheria a cui si contesta la violazione di Diritti. La votazione si terrà mercoledì. E' la prima volta che ...

Ungheria - M5S a Bruxelles voterà a favore delle sanzioni contro Orban. Lega contraria : “Parlamento Ue processa i popoli” : Il M5S si schiererà contro Viktor Orban. A quanto apprende l’Adnkronos e come confermato a ilfattoquotidiano.it dal M5s, il gruppo di Bruxelles voterà, domani a Strasburgo, a favore delle sanzioni contro l’Ungheria, confermando così il voto già espresso in commissione. Fonti 5 Stelle precisano che nel gruppo europeo non ci sono mai stati dubbi al riguardo: nel report ci sarebbero, spiegano i pentastellati, gravi violazioni dei diritti ...

