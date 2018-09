M5S in pressing su Tria : reddito di cittadinanza o lasci : Il ministro dell'Economia, che descrivono assai irritato, chiama Giuseppe Conte e Di Maio. 'Avanti determinati sul reddito, ma nessuna richiesta di dimissioni di nessuno', fa sapere poi il ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza dal 2019"/ Manovra - ultime notizie : pressing M5S su Salvini e Tria : Manovra Economia, Di Maio: 'reddito di cittadinanza nel 2019 per 5 milioni di poveri'. ultime notizie, 'non daremo soldi per stare sul divano'.

Taglio "pensioni d'oro" - pressing M5S : 22.38 "Le pensioni d'oro saranno tagliate senza pietà.Lo abbiamo scritto nel contratto di governo e abbiamo già depositato alla Camera, prima della pausa estiva, la proposta di legge firmata dal sottoscritto e dal capogruppo della Lega Riccardo Molinari". Così il capogruppo M5S alla Camera, D'Uva, secondo il quale "il tetto dei 4.000 euro è la pietra angolare del testo di legge. Non c'è alcuna necessità di rivedere al rialzo quel tetto e non ...

Lega-M5S tra pressing interni ed esterni come Dc-Psi : Va bene che la storia non si ripete, ma qualche parallelo con quanto già successo può essere di qualche interesse. Facciamolo fra l’alleanza fra Dc e Psi ai tempi del primo...

STOP TAV - CONTE : "DOSSIER NON SUL TAVOLO"/ Salvini in pressing sul M5S - Grillo rilancia un post del 2005... : La Tav non si farà? CONTE segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo STOP, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:33:00 GMT)

“La Tav non si farà più”. Adesso anche Conte cede al pressing del M5S : Sulla scrivania di Giuseppe Conte, c’è un dossier che il premier ha letto e riletto negli ultimi giorni, prima di caricarsi anche pubblicamente una decisione che ormai è presa: la Tav non si farà più. ...

Voucher 'tracciabili' per convincere M5S. La Lega in pressing : Il testo non è ancora arrivato al Quirinale per la firma necessaria alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E fino a ieri sera nemmeno la Ragioneria generale dello Stato che deve bollinarlo aveva ...

Decreto «dignità» - pressing M5S su Tria Il ministro : no a un annuncio al giorno : La scelta del direttore generale del Tesoro e il nodo delle coperture per il Decreto dignità, a partire dalle conseguenze dello stop alla pubblicità sui giochi

Vitalizi - ex parlamentari : "Tagliarli è un reato"/ M5S in pressing - Rotondi : "virtuosi con portafogli altrui" : Vitalizi, ex parlamentari: "Tagliarli è un reato". Movimento 5 Stelle in pressing per l'abolizione, Rotondi all'attacco: "virtuosi con portafogli altrui"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 10:59:00 GMT)