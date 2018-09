L' uragano Florence avanza verso la Carolina E i cittadini di Charleston aspettano il

L’uragano Florence si rafforzerà ancora : Il suo arrivo lungo la costa sud-est degli Stati Uniti è previsto per venerdì prossimo: porterà piogge copiose e venti molto forti The post L’uragano Florence si rafforzerà ancora appeared first on Il Post.

Paura negli USA per l’arrivo dell’uragano Florence : un milione di persone evacuate : L'uragano, di categoria quattro su una scala di pericolosità che arriva a cinque, dovrebbe abbattersi tra oggi e domani sulla Carolina del Nord e del Sud: un milione di persone evacuate, altre 20 milioni a rischio, indetto lo stato d'emergenza.Continua a leggere

L’uragano Florence visto dallo Spazio : La Nasa condivide le immagini raccolte dalla Stazione Spaziale Internazionale dell’uragano Florence, che proprio in queste ore sta raggiungendo la costa sud degli Stati Uniti. L’entità del fenomeno è appena aumentata di grado, passando a uragano di categoria 4 (il massimo è 5), e si sta ulteriormente rafforzando sull’Atlantico con venti fino a 220 chilometri orari, rendendo sempre più concreta l’ipotesi di evacuazione per oltre ...

L'uragano Florence avanza sulla Carolina a 160 chilometri all'ora. A rischio 20 milioni di americani : Il mostruoso uragano Florence avanza verso la Carolina del Sud e del Nord a 160 chilometri all'ora. A rischio ci sono 20 milioni di persone e per oltre 1 milione è stata ordinata l'evacuazione. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lo stato di emergenza.Almeno due gli ospedali evacuati nella Carolina del Sud, il Tidelands Waccamaw Community Hospital e il Georgetown Memorial Hospital che hanno trasferito i pazienti ...

Usa - si avvicina l’uragano Florence. Le immagini : L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence L'uragano Florence Gli Stati Uniti si preparano all’arrivo dell’uragano Florence. Classificato di potenza 4 su 5, Florence dovrebbe colpire la East Coast giovedì 13 settembre. Si è generato ...

Usa - Trump manda l’allerta per l’uragano Florence : “Sarà devastante” : Il presidente Donald Trump allerta sulla pericolostà dell’uragano Florence, categoria 4, che incombe sulla Carolina del Sud, del Nord e sulla Virginia, dove è stata ordinata l’evacuazione obbligatoria di oltre un milione di persone. “Sarà devastante” per la Carolina del Nord e del Sud, ha avvertito Brook Long, amministratore della Fema, la protezione civile Usa, parlando al fianco del presidente, nello Studio ...

Previsioni Meteo - non solo “Florence” : cresce l’ansia in Europa per l’uragano “Helene” - gli ultimi aggiornamenti : Previsioni Meteo – Non c’è solo l’Uragano Florence a tenere banco sull’oceano Atlantico: attenzione anche a “Helene”, che non si dirigerà verso gli Stati Uniti d’America e i Caraibi come consuetudine delle tempeste tropicali, ma ha già assunto una traiettoria decisamente insolita, puntando in pieno l’Europa occidentale. E’ ancora troppo presto per capire nel dettaglio se raggiungerà il ...

Gli Stati Uniti in allerta per Florence : sarà un uragano apripista - in viaggio altri due : L’uragano Florence, già classificato nella categoria 4, nella sua corsa verso le coste sud-orientali degli Stati Uniti potrebbe ancora accumulare energia. Con i due uragani che lo seguono, Isaac e Helene, appena nati e molto meno potenti, inaugura la serie di questi violenti fenomeni atmosferici. “Dopo l’estate le condizioni meteo consentono uno scambio di aria dal polo Nord all’equatore”, ha osservato Claudio ...

