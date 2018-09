L’uomo senza pene ha fatto sesso per la prima volta | ha usato una protesi da oltre 50mila

Emergenza Leishmaniosi : senza la prevenzione a rischio gli amici a quattro zampe e anche L’uomo : In Italia sono stati riscontrati focolai di Leishmaniosi in Sardegna, centro sud e Liguria. Si tratta di una malattia pericolosa per i cani e i loro proprietari e che può portare alla morte dei nostri amici a quattro zampe. A Parma si è tenuto un incontro proprio su questo argomento “Emergenza Leishmaniosi, pericolo per cani e proprietari” per sensibilizzare i veterinari ma anche i proprietari degli animali domestici ad applicare sui loro cani ...