L’Uomo del Giorno | Thomas Muller | bomber del Bayern e Campione del Mondo nel 2014 ...

L’Uomo del Giorno : Fabio Cannavaro - nel 2006 il capitano dell’Italia Campione del Mondo : Fabio Cannavaro è nato a Napoli il 13 settembre del 1973. Considerato uno dei migliori difensori nella storia del calcio, nel 2006 è stato Campione del Mondo con la Nazionale italiana, della quale ha detenuto il record di presenze dal 2009 fino al 2013 (136, superato poi da Gianluigi Buffon), e della quale è stato il capitano dal 2002 al 2010; è inoltre il secondo giocatore con più presenze da capitano in Nazionale (79, ancora dietro ...

90 anni fa muore Italo Svevo : nella Coscienza di Zeno - il racconto delL’Uomo contemporaneo : Sono passati 90 anni dalla scomparsa di Italo Svevo: nato a Trieste come Hector Schmitz, Svevo ha inventato personaggi emblematici, propri di un’epoca conflittuale e ricca di spinte contrastanti. Alfonso Nitti ed Emilio Brentani e Zeno Cosini sono le maschere più riuscite, e più famose, dell’uomo del Novecento.Continua a leggere

L’Uomo del Giorno : Thomas Meunier - forte difensore del Psg e della nazionale belga : Thomas Meunier è nato il 12 settembre 1991 a Sainte-Ode. Meunier cresce nelle giovanili della squadra della sua città, il Royale Union Sportive Sainte-Ode. Nel 2002 passa alla Royale Union Sportive Givry, dove vi resta per due stagioni dopodiché passa nelle giovanili dello Standard Liegi. A seguito di vari infortuni la società francofona lo svincola e il giovane firma con il Royal Excelsior Virton, militante nella terza divisione del ...

L’Uomo della moda più potente che non avete mai sentito nominare : È Imran Amed, il fondatore della rivista "Business of Fashion", considerata la più autorevole e influente del settore The post L’uomo della moda più potente che non avete mai sentito nominare appeared first on Il Post.

Nazionale - Prandelli : “Mancini è L’Uomo giusto” : “La maglia della Nazionale pesa. Dobbiamo aver pazienza, Mancini è l’uomo giusto”. Così l’ex ct dell’Italia, Cesare Prandelli, ha commentato il ko azzurro contro il Portogallo, nella seconda partita della Uefa Nations League. A Pianetagenoa1893.net, Prandelli ha sottolineato anche un altro aspetto: “Al di là del risultato di ieri sera in Portogallo, l’obiettivo primario è far crescere i giovani ...

Marvel’s Spider-Man - la nostra prova dell’ultimo gioco dedicato alL’Uomo Ragno : Un nuovo gioco di Spiderman era necessario, da troppo tempo l’amichevole uomo Ragno di quartiere mancava sugli schermi dei videogiocatori, senza dimenticare che le sue ultime apparizioni non sono state troppo convincenti. Il buon Peter Parker torna su Playstation 4 nel modo migliore possibile in Marvel’s Spider-Man, regalando ore di divertimento per un action adrenalinico che sembra uscito direttamente da uno degli albi a ...

Jack Ma - L’Uomo più ricco della Cina lascia Alibaba : “Non voglio morire in ufficio - meglio in spiaggia” : Lunedì prossimo Jack Ma, l’uomo più ricco della Cina, abbandonerà la carica di presidente esecutivo del colosso dell’e-commerce Alibaba, che aveva fondato nel 1999 nel suo appartamento di Hangzhou, per dedicare più tempo ad attività di filantropia nel settore dell’istruzione. Lo ha annunciato lo stesso Ma al New York Times spiegando di rimanere nel consiglio di amministrazione dell’azienda per seguirne l’evoluzione. Già qualche tempo fa aveva ...