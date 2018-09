LumiDolls | la casa delle bambole hot chiusa dai vigili | ' Non è in regola' Ma come poteva

Apre a Torino LumiDolls - la casa di appuntamenti di bambole in silicone ed è già un successo : Lunedì 3 settembre ha aperto a Torino LumiDolls la prima casa d’ appuntamenti inaugurata in Italia per l’intrattenimento sessuale con bambole di silicone . In pochi giorni è già sold-out e nessuno si sarebbe aspettato un successo del genere, considerando che stiamo parlando di un costo di 80 euro ogni mezz’ora (che salgono a cento ogni ora) che permette di appartarsi in una camera con una ‘sex-doll’ a propria ...

LumiDolls - abbiamo visitato la casa di appuntamenti con sex doll di Torino : Ha fatto scalpore l’annuncio dell’apertura a Torino di Lumidolls, la prima casa per appuntamenti con sex doll. abbiamo dato un’occhiata in anteprima agli ambienti che dal 3 settembre ospiteranno non bambole gonfiabili, né sex robot, ma bambole in silicone che riproducono in modo piuttosto realistico le fattezze di donne e uomini. Il marchio Lumidolls era già presente a Barcellona e Mosca e ora arriva in Italia per volontà di un gruppo di amici. ...