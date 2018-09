Lourdes Maria Ciccone | la figlia di Madonna in passerella a New York | Senza veli | peli sulle

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Quando si dice tale madre taleLeon, primogenita della popstare dell’attore Carlos Leon, ha debuttato inalla NewFashion Week, sfilando nello show Gypsy Sport per la collezione Primavera 2019. Eccentrica e, se possibile, ancora più stravagante della madre,ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo look audace. Senza veli coperto solo da una catena di conchiglie, jeans stracciati a vita bassa che lasciavano in bella mostra le mutande nere e gambe cona vista. Sguardo ebete e occhiali stretti calati sul naso. E, per finire, grosse sneakers ai piedi e piume verdi che le spuntano tra i capelli. Visualizza questo post su Instagram #runway Un post condiviso daLeon (@leon_official) in data: Set 11, 2018 at 11:47 PDT Incurante dei flash e i commenti,ha ...