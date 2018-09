Loredana Lecciso | ' Romina | adesso canto io'

Domenica Live : Loredana e Raffaella Lecciso (ri)balleranno il Dadaumpa : Correva l'anno 2004. E due gemelle senza vergogna, le Lecciso, imperversavano in tv con discutibili balletti, manco fossero le Kessler. Erano ovunque - Domenica In, I Raccomandati, Striscia la notizia – e il pubblico regalava loro incetta d'ascolti e di critiche: “All'epoca io e mia sorella fummo sommerse dalle critiche”, dice oggi Loredana. Che Domenica 16 settembre tornerà sul luogo del delitto, in tv con la sua sorellina del cuore, per ...

Jasmine Carrisi rifatta? / Labbra troppo gonfie - ma la foto di Loredana Lecciso smentisce tutti i rumors : Jasmine Carrisi ha ceduto al fascino del chirurgo? Secondo alcune indiscrezioni, le Labbra della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sarebbero troppo gonfie rispetto al passato.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:10:00 GMT)

“Romina Power è scappata”. Caos a casa di Al Bano. Lo sa bene Loredana Lecciso : “È successo - eccome se è successo” : È tornato in televisione con il botto. “Storie Italiane”, il programma condotto da Eleonora Daniele, si è guadagnato trenta minuti in più e un raddoppio nel palinsesto. Il format è sempre lo stesso: cronaca, ma anche attualità, società e costume. E ancora interviste a “tu per tu” con ospiti vip, finestre su inchieste già seguite lo scorso anno (dai diritti negati ai disabili, alla sanità, dalla malagiustizia, al mondo delle ...

Albano e Loredana Lecciso di nuovo insieme : “Romina è tornata in America” : Albano e Loredana Lecciso sono tornati insieme: la conferma ufficiale Albano Carrisi e Loredana Lecciso pare siano ufficialmente tornati insieme. A confermarlo, oggi, è stato Roberto Alessi a Storie Italiane. Nel fare il suo annuncio, inoltre, il direttore di Novella 2000 ha rivelato al pubblico presente alcuni importanti retroscena riguardanti la coppia. Romina Power, nello […] L'articolo Albano e Loredana Lecciso di nuovo insieme: ...

Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi - mamma e figlia sono due gocce d'acqua : Le dicerie e le malelingue dovrebbero essere sempre sopportate da chiunque abbia una certa visibilità davanti al pubblico. Quando non si è ancora maggiorenni, però, il peso non...

L’invasione tv di Al Bano - Romina e Loredana Lecciso : loro dicono di odiare il gossip ma sono ovunque : La nostra Royal Family allargata, quella composta da AlBano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso, non ama il gossip. Questo, perlomeno, è quel che dicono. «sono nauseata dall’avidità di certa stampa e tv. Danno un immagine distorta di me che non corrisponde affatto a ciò che è la mia essenza. Tentano di guadagnare di più alimentando il lato morboso e superficiale del genere umano, non contribuendo in nessun modo ad una qualsiasi vera ...

AL BANO RIACCOGLIE Loredana LECCISO/ Fuori Romina Power? Lui sfila a Venezia con i figli di... : Al BANO RIACCOGLIE LOREDANA LECCISO a Cellino San Marco: Romina Power Fuori dai giochi? L’ultimatum e l’indiscrezione nasce a Pomeriggio 5, tutti i dettagli di gossip.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:30:00 GMT)

ROMINA POWER CONTRO IL GOSSIP/ Loredana Lecciso torna a Cellino ma : “chi deve uscire affinché resti?” : ROMINA POWER si sente disgustata ed infastidita dal GOSSIP; il nome dell’ex moglie di Al Bano Carrisi, è tornato in pista affiancato proprio al cantante di Cellino San Marco.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 18:06:00 GMT)

Romina Power da Mara Venier. Barbara D’Urso chiama Loredana Lecciso : Mara Venier invita Romina Power alla prima puntata di Domenica In, il prossimo 16 settembre. La presentatrice cala l’asso e si aggiudica l’ex moglie di Al Bano. Barbara D’urso certo non sta a guardare e per niente terrorizzata dalla rivale ribatte chiamando a Domenica Live Loredana Lecciso. Sarà dunque una domenica scoppiettante in cui le due donne racconteranno probabilmente il loro amore per il cantante di Cellino San Marco. ...

La D'Urso invita Loredana Lecciso a Domenica Live - la Power da zia Mara (RUMORS) : Barbara D'Urso torna a far parlare di sé dopo aver fatto preoccupare i fans per un incidente sul set della Dottoressa Giò. La conduttrice napoletana tornera' domani 3 settembre alla conduzione di Pomeriggio 5, nonostante abbia riscontrato un trauma toracico, dimostrato dai certificati medici apparsi sul suo profilo Instagram. Tuttavia non sara' l'unico impegno della conduttrice, in quanto il 16 settembre prendera' via la sua fortunatissima ...

Domenica Live/ Anticipazioni : quando inizia? Loredana Lecciso ospite della prima puntata : Domenica Live inizia oggi? La risposta è no. Il programma con protagonista Barbara d’Urso, prenderà ufficialmente il via tra due settimane.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:07:00 GMT)