LogicInk | il tatuaggio che protegge la tua vita

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Unper salvaguardare la pelle, a questo serve, una novità preziosa per chi ama godersi il sole non solo nella stagione più calda dell’anno. Non ha bisogno di interfaccia con lo smartphone o altri dispositivi, perché il piccolo tattoo che si materializza con due cerchi (l’uno dentro l’altro) utilizza l’azione dei sensori presenti nell’inchiostro per misurare i raggi ultravioletti in modo da suggerire se sia il caso di mettersi all’ombra oppure servirsi della crema solare. Oltre alla cute, che si può monitorare in base al colore assunto dalimpermeabile – cerchio esterno rosa quando l’esposizione è sicura, cerchio interno rosa quando si avvicina la soglia di pericolo –fornisce informazioni sul livello di idratazione del corpo e la quantità di alcol nel sangue. I tattoo sono già in vendita e si possono acquistare in scatole da 10, 15 o 30 unità con ...