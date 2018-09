Livorno A 18 anni si schianta con lo scooter contro un camion | choc per la morte di

Morì a Livorno a 16 anni per colpa del manto stradale sconnesso. Anas deve risarcire i familiari con 2 milioni di euro : Dieci anni per arrivare alla verità sulla morte di Mattia Pelagatti, ragazzo livornese morto in un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto. Il ragazzo, quel pomeriggio del 2008, stava tornando a casa quando, per colpa di una buca non segnalata e del manto stradale sconnesso, ha perso il controllo dell'Aprilia 50 che stava guidando e si è schiantato contro un auto che arrivava dalla direzione opposta. Come si legge ...

Surfista di 12 anni salva un bagnante in provincia di Livorno : "Paura? No - ero responsabile della sua vita" : Tancredi è un dodicenne con la passione per il surf, che pratica da circa un anno. Vive a Washington ma è in vacanza a Vada, in provincia di Livorno. E, proprio grazie alla sua tavola da surf, ha compiuto un gesto coraggioso, forse insolito per un ragazzino della sua età. Allarmato dai fischi dei bagnini si è accorto che un uomo stava annegando e, senza pensarci due volte, è corso in suo aiuto. Ha raccontato ...