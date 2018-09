L' Italia senza gol sbaglia la prova del 9

Atletica - calcio - basket - canoa velocità e boxe : le grandi malate (senza rimedio?) dello sport Italiano. E il ciclismo… : Lo sport italiano, pur lontano dai fasti degli anni Novanta e Duemila, continua a mantenersi al vertice internazionale: dal 1996 il Bel Paese figura nella top10 delle Olimpiadi estive, il settore invernale è tornato a splendere dopo anni bui, il mondo paralimpico ha raggiunto un’eccellenza straordinaria ed anche i motori hanno ritrovato competitività. Poche nazioni (forse nessuna) vantano l’eclettismo storico e tradizionale ...

Portogallo-Italia : 0-0 La Diretta azzurri senza Balo - c'è Cristante tra i titolari : Dopo un esordio non eccezionale, in cui gli uomini del ct Mancini hanno faticato per strappare un punto alla Polonia, torna in campo l'Italia. La seconda sfida della Nations League per gli...

Portogallo-Italia : 0-0 La Diretta azzurri senza Balo - c'è Cristante tra i titolari : Dopo un esordio non eccezionale, in cui gli uomini del ct Mancini hanno faticato per strappare un punto alla Polonia, torna in campo l'Italia. La seconda sfida della Nations League per gli azzurri si ...

Portogallo-Italia alle ore 20.45 La Diretta azzurri senza Balo - c'è Cristante tra i titolari : Dopo un esordio non eccezionale, in cui gli uomini del ct Mancini hanno faticato per strappare un punto alla Polonia, torna in campo l'Italia. La seconda sfida della Nations League per gli...

PROBABILI FORMAZIONI / Portogallo Italia : lusitani senza CR7. Quote - ultime novità live (Nations League) : PROBABILI FORMAZIONI Portogallo Italia: Quote e le ultime novità live sui titolari attesi in campo stasera a Lisbona per la Uefa Nations league 2018. (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:51:00 GMT)

Portogallo-Italia alle ore 20.45 La Diretta gli azzurri senza Balo cercano il successo : Dopo un esordio non eccezionale, in cui gli uomini del ct Mancini hanno faticato per strappare un punto alla Polonia, torna in campo l'Italia. La seconda sfida della Nations League per gli azzurri si ...

Italia - Immobile : "Il modulo non conta... Portogallo grande anche senza Ronaldo" : E Lewandowski, il più forte attaccante del mondo, ha fatto un solo tiro in porta. In attacco potevamo fare di più. Ma dal punto di vista difensivo ce la siamo cavata". Domani non ci sarà Ronaldo: "...

Portogallo-Italia - Immobile : 'In attacco dobbiamo fare molto di più. CR7? Stimolati anche senza di lui' : L'Italia vuole i primi 3 punti in questa Nations League. E mantenere la Serie A della nuova competizione UEFA. Dopo l'1-1 di Bologna contro la Polonia firmato da Jorginho su rigore, gli azzurri ...

Se 150 metri senza elettricità mandano in tilt l’Italia dei treni : Centocinquanta metri senza elettricità. E una gestione approssimativa dell’emergenza. Tanto basta per mandare in tilt l’Italia dei treni. È successo venerdì nel primo pomeriggio, quando un Frecciarossa 1000 diretto a Firenze si è fermato alle porte di Roma, tra Capena e Settebagni. Un tratto di 150 metri era rimasto senza corrente elettrica. Ferrov...

Genovese - spiace assenza premi Italiani : ANSA, - VENEZIA, 8 SET - "I film italiani erano meravigliosi. C'erano 7 premi, 14 film sono rimasti fuori. Ovviamente c'è dispiacere per l'assenza dai premi degli italiani, io vorrei che i nostri film ...

Genovese - spiace assenza premi Italiani : VENEZIA, 8 SET - "I film italiani erano meravigliosi. C'erano 7 premi, 14 film sono rimasti fuori. Ovviamente c'è dispiacere per l'assenza dai premi degli italiani, io vorrei che i nostri film ...

Venezia - l'Italia senza premi : ANSA, - Venezia, 8 SET - Il cinema italiano esce senza premi da Venezia 75. Oltre 20 film nella selezione, di cui tre in gara per il Leone d'oro - Capri Revolution di Martone, Che fare quando il mondo è in fiamme? di Minervini, Suspiria di Guadagnino - e un palmares in bianco. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Portogallo-Italia - le quote danno sfavoriti gli azzurri nonostante l’assenza di CR7 : Portogallo-Italia sarà la prossima gara che la Nazionale di Mancini giocherà in questi giorni, azzurri sfavoriti nelle quote Roberto Mancini è contento a metà: il pari con la Polonia lascia il tecnico azzurro fiducioso, almeno per quanto ha visto nel secondo tempo, ma adesso lo scoglio per la prima vittoria ufficiale è il Portogallo in trasferta. Non ci sarà Cristiano Ronaldo nella gara di lunedì a Lisbona, ma per gli analisti di Snai gli ...

La notte senza luna del calcio Italiano. La crisi non è finita e la rinascita non può partire da Balotelli : Dopo la “Grande Vergogna” svedese, con conseguente eliminazione dai Mondiali 2018, la Nazionale italiana di calcio è tornata a disputare un match ufficiale nella neonata Nations League. Un pareggio sofferto per 1-1 contro la Polonia: per come si era messa e per quanto visto in campo, un punto di platino. In meno di un anno la crisi non poteva di certo evaporare: sarebbe stata un’utopia. Restano i medesimi problemi dello scorso ...