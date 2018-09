Lira turca | come investire in un contesto di rischio e volatilità

Crollo Lira e iperinflazione : banca centrale Turca sarà costretta ad alzare tassi : La Turchia non può permettersi di aspettare oltre. I dati economici e il Crollo della lira Turca potrebbero finalmente convincere le autorità a serrare la cinghia in materia di politica monetaria. Erdogan se ne dovrà fare una ragione: la Turchia dovrà cedere alle pressioni dei mercati finanziari e alzare i tassi di interesse. Una manovra di stretta monetaria, a cui il ...

Crisi argentina e Lira turca - i problemi si fanno sempre più seri : L'oro è calato dai massimi di due settimane, quando il metallo prezioso diventò più costoso per gli acquirenti nel più grande consumatore del mondo, la Cina, in seguito alla stabilizzazione del ...

Estate da brivido per Lira turca e peso argentino : Buenos Aires attende con ansia i 50 miliardi di dollari promessi dall'FMI per risollevare l'economia .

Estate da brivido per Lira turca e peso argentino : Buenos Aires attende con ansia i 50 miliardi di dollari promessi dall'FMI per risollevare l'economia .

Ribassi del Peso argentino e della Lira turca colpiscono i mercati emergenti : Mercoledì il Fmi aveva dichiarato che l'economia argentina è 'probabilmente' si contrarrà nel 2018. Anche la lira turca ha ceduto quasi 3%, nel quarto giorno di calo consecutivo. L'indice MSCI ...

Peso argentino e Lira turca - tempesta d’agosto sulle valute emergenti : Il mese di agosto si sta per chiudere nel peggiore dei modi per il mercato delle valute emergenti che risente dell'esplosione di due gravi crisi in contemporanea. L'indice Bloomberg che segue le attività di carry trade sulle monete di otto Paesi si avvia a registrare la peggior flessione dal 1999...

Lira turca - si amplia emorragia : si dimette vice presidente della banca centrale : ... la banca centrale non ha ancora avuto il coraggio di alzare i tassi di interessi , anche perché influenzata dalle pressioni del presidente Erdogan, il quale è favorevole a una politica di bassi ...

C'è una moneta che sta passando guai seri. E non è la Lira turca : Non solo politica: un mix sfavorevole Il declino della valuta, hanno ricordato in una nota pubblicata ieri gli analisti dell'istituto olandese Internationale Nederlanden Groep , è in realtà da ...

Forex - vendite continuano ad abbattersi sulla Lira turca : -5 - 7% in settimana : Oggi nei confronti del biglietto verde la lira cede l'1,4% riportandosi in area 1,64 lire per dollaro, dopo che l'indice sulla fiducia nell'economia in Turchia è sceso ai minimi dal 2009. Ricevi ...

Il destino della Lira turca non minaccia lo yuan… - : L'economia cinese è molto forte e ormai del tutto formata: i suoi sistemi economici e produttivi funzionano a pieno regime. L'economia turca, invece, non si è ancora assestata del tutto e la sua ...

Il crollo della Lira turca sia da monito per i sovranisti di casa nostra : da Maurizio Donini L’esplosione della crisi finanziaria turca con il crollo della sua valuta non sorprende più di tanto: gli analisti da tempo mettevano in allarme sulle scriteriate politiche del presidente Erdogan. Ma non è la caduta della lira turca l’argomento in oggetto, quanto gli aspetti monetari. La politica economica di Ankara è stata basata sulla continua emissione di moneta ‘sovrana’, con aumento dell’inflazione e crollo della ...

Colloqui USA - Cina sul commercio internazionale e crisi della Lira turca : Una guerra che minaccia di ridurre drasticamente tutto il commercio bilaterale tra le due maggiori economie del mondo, con ovvie ripercussioni anche sul resto del Pianeta. Le sottostanti forze ...

Crollo Lira turca aumenta appeal di bitcoin e criptovalute : Secondo Anatoliy Knyazev, co-fondatore del broker Exante, responsabile del primo fondo di investimento in bitcoin al mondo, i 'paesi colpiti da iperinflazione e nel mirino delle sanzioni USA come ...

La crisi della Lira turca rischia di affossare le economie emergenti dell'Asia : Secondo i dati forniti da Bank for International Settlements, le aziende dei mercati emergenti nel mondo hanno accumulato oltre 3mila miliardi di debiti in dollari. E la maggior parte di queste ...