Lipe | liquidazioni Iva | come inviare la comunicazione online

(Di mercoledì 12 settembre 2018) La scadenza per latrimestrale delleperiodiche Iva () resta fissata a lunedì 17 settembre.spiegato in articolo precedente infatti, la proroga dell’invio al 1° ottobre è limitato solo allo Spesometro. Leggi anche “Iva: la scadenza resta il 17 settembre” Manca poco allora per adempiere a questo importante obbligo fiscale. Vediamo un po’ più in dettaglio chi devela(Liquidazione periodica Iva) e spieghiamoè possibile effettuare l’invio., liquidazione periodica Iva: chi deve inviarla Sono obbligati a presentare ladelleperiodiche Iva i soggetti titolari di partita IVA in generale, per cui non solo le società di capitali, SPA o SRL, ma anche le società di persone ed i lavoratori autonomi. Sono, invece, esclusi da tale adempimento i soggetti passivi che non devono presentare la ...