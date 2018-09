L’intelligenza artificiale che oggi gioca a Pac-Man domani potrebbe operarti : Foto: Pixabay oggi gioca a Pac-Man. E, a essere onesti, nemmeno vince tutte le partite. domani, però, questa intelligenza artificiale sviluppata nei laboratori di Cambridge Consultants potrebbe sostituire un chirurgo in sala operatoria. O guidare un’automobile nel traffico dell’ora di punta. Svolgere, cioè, compiti nei quali sia necessario prendere delle decisioni, verificare che siano quelle giuste ed eventualmente cambiare idea. Ed ...

Il nuovo Amazfit di Huami potrà rilevare problemi cardiaci grazie ad una particolare intelligenza artificiale : Il prossimo smartwatch di Huami, che verrà presentato tra pochi giorni, sarà dotato di una particolare intelligenza artificiale in grado di rilevare problemi legati al […] L'articolo Il nuovo Amazfit di Huami potrà rilevare problemi cardiaci grazie ad una particolare intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

L’intelligenza artificiale nel calcio : dai suggerimenti di mercato agli allenamenti per evitare infortuni : L’algoritmo prevede gli infortuni e suggerisce il mercato. L’intelligenza artificiale applicata al calcio grazie al Cnr e all’Università di Pisa L’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr ha creato con l’Università di Pisa due sistemi di intelligenza artificiale. Uno ‘consiglia’ l’allenamento adeguato a scongiurare gli infortuni; uno misura le performance dei calciatori, fornendo un vero e proprio ranking e ...

Ponte Morandi : Di Dio - con intelligenza artificiale si potrebbero salvare vite (2) : (AdnKronos) - Tra i temi al centro del dibattito, il rischio di una concorrenza tra uomo e macchine “pensanti” nel mondo del lavoro, anche intellettuale. E sebbene non manchino le prime stime, come quella della società Deloitte ricordata dal direttore dell’Icar-CNR Giuseppe De Pietro, secondo la qua

Di Dio (Ordine Ingegneri) : "Con intelligenza artificiale si possono salvare vite' : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - “Non credo che l’uomo possa essere capace di progettare misteriose forme di intelligenza artificiale che si rivolgeranno contro l’uomo. La rivoluzione digitale è un’onda che dobbiamo saper cavalcare per non esserne sommersi. Il modo in cui può trasformare il nostro mon

Breakthrough Listen : l’intelligenza artificiale studia i Fast Radio Burst - alla ricerca di vita extraterrestre : E’ nato nell’ambito del progetto Seti (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), il programma Breakthrough Listen: descritto sull’Astrophysical Journal, e coordinato da Andrew Siemion (direttore del Seti), è in grado di analizzare i segnali Radio prodotti dalle grandi esplosioni alla ricerca di anomalie che potrebbero avere un’origine artificiale. I ricercatori hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per ...

Se l'intelligenza artificiale scambia le immagini : effetti speciali a rischio fake news : Il sistema basato sulle cosiddette reti antagoniste generative (Gan) e sviluppato dalla Carnegie Mellon University è in grado di ingannare l'occhio sovrapponendo espressioni o movimenti nei video

L’intelligenza artificiale sbarca nel mondo del calcio : possibile prevedere gli infortuni ed il livello di performance : L’Intelligenza Artificiale è pronta a rivoluzionare il mondo del calcio, dopo l’avvento delle statistiche adesso la tecnologia potrebbe cambiare le abitudini dei tecnici L’Intelligenza Artificiale approda anche nel calcio con il compito sia di prevenire gli infortuni che di misurare le performance di un calciatore. L’Istituto di Scienza e tecnologie dell’informazione ‘A. Faedo’ del Consiglio ...

intelligenza artificiale : poveri senza lavoro e ricchi più potenti. C’è chi chiede più tasse : Il divario tra ricchi e poveri aumenterà ancora e l’Intelligenza Artificiale potrebbe essere una delle cause. A suggerirlo è Kai-Fu Lee, ex dirigente di Microsoft e Google ed esperto nel settore della ricerca sulla AI. Una voce fuori dal coro, quella di Lee, nell’ambito di una conferenza che idealmente vuole celebrare la rivoluzione AI e i molti benefici che può portare al genere umano – in effetti è opinione comune che entro ...

intelligenza artificiale & Calcio : algoritmo prevede gli infortuni e suggerisce il mercato : L’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione ‘A. Faedo’ del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isti) ha creato con l’Università di Pisa due sistemi di Intelligenza Artificiale che si rivolgono alle società di Calcio come supporto per una migliore programmazione delle loro attività sportive ed economiche. Cnr-Isti e Unipi hanno sviluppato, in collaborazione con FC Barcellona, un algoritmo per la previsione degli infortuni, ...

Come l'intelligenza artificiale sta trasformando l'ecosistema finanziario : Secondo il Wef 'una visione chiara del futuro panorama finanziario è fondamentale per prendere buone decisioni strategiche e di governance , poiché le istituzioni finanziarie di tutto il mondo devono ...

Honor Magic 2 entra in produzione di massa con fotocamera slide e intelligenza artificiale : In occasione dell'evento IFA 2018, il presidente di Honor Zhao Ming ha confermato alcune delle caratteristiche dell'Honor Magic 2, tra le quali l'impiego del nuovo SoC HiSilicon Kirin 980 e alcune funzionalità supportate dall'intelligenza artificiale. Lo smartphone avrà un display con design completamente senza cornice utilizzando la nuova tecnologia di scorrimento e sfrutterà la gesture di Open Camera anche per controllare funzionalità ...

E se fossero gli errori a salvarci dall'intelligenza artificiale? : Il magazine, infatti, sta celebrando il 50esimo anniversario della sua fondazione, ponendosi come autentico strumento pionieristico di una visionarietà che intreccia arte, scienza e tecnologia, ...