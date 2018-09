L' ingegnere che rafforzò un pilone Fincantieri? Bravi a fare navi

Da ingegnere a pastore - la storia di Silvia che sulle Alpi ha trovato la felicità : C'è chi sogna di avere un posto di lavoro in ufficio, con orari regolari e uno stipendio fisso spesso garantito, e chi, pur con una laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio in tasca, ...

Da ingegnere a pastore - la storia di Silvia che sulle Alpi ha trovato la felicità : A 28 anni, con una laurea al Politecnico, un Erasmus in Austria ed esperienze a Boston, ha cambiato vita: "Ho capito subito che l'ufficio non era ciò che volevo"

La ricetta L'ingegnere che scalda i motori con orecchiette e ventricina : Di giorno ingegnere meccanico, nel tardo pomeriggio, dopo il lavoro, indossa la divisa da ciclista e nel tempo libero che le rimane si rilassa preparando le ricette apprese in famiglia...

Per una vita apprezzato ingegnere firmava anche collaudi - ma in realtà non aveva la laurea. Lui però respinge le accuse : Per una vita apprezzato docente, ingegnere e poi anche 'perito' per l'agibilità post sisma di fabbricati, ma in realtà non aveva mai conseguito una laurea in ingegneria pur essendo arrivato a pochi ...

L'ingegnere che indaga su Genova? Lavorava per Autostrade : Tra i dirigenti nominati dal Ministero delle Infrastrutture per le indagini sul crollo del ponte Morandi a Genova, c'è anche Bruno Santoro. Ingegnere, 50 anni, è tra gli esperti scelti dallo stesso ministro Toninelli. Ma di fatto Santoro adesso si trova in una posizione scomoda che ha il sapore del conflitto d'interessi. L'ingegnere infatti è stato pagato per alcune prestazioni professionali, come riporta l'Espresso, proprio da "Autostrade per ...

[L'inchiesta esclusiva] "I cavi in acciaio hanno ceduto - così è crollato il ponte Morandi". La rivelazione dell'ingegnere che ha lavorato ... : Sono stati quasi sicuramente i cavi multipli in acciaio a cedere e a far crollare il viadotto Morandi, lo rivela a Tiscalinews un ingegnere che per anni in passato ha lavorato alla manutenzione di ...

Crollo ponte Genova - l'ingegnere che lanciò l'allarme : "Rischio noto da anni - tecnologia fallimentare". Il ponte inaugurato nel '67 : Una storia travagliata quella del ponte Morandi a Genova inaugurato nel 1967, fatta di polemiche. "Il Viadotto Morandi ha presentato fin da subito diversi aspetti problematici, oltre l'aumento dei ...

L’ingegnere che nel 2016 diceva : «Il ponte Morandi è un fallimento. Deve essere sostituito» : Antonio Brencich, docente all’Università di Genova: «Già alla fine degli anni Novanta i costi della manutenzione del ponte avevano superato l’80 per cento dei costi di costruzione»

Guardia Piemontese. Arrestati il sindaco Vincenzo Rocchetti e l’ingegnere Giuseppe Caruso : Arresti eccellenti a Guardia Piemontese in provincia di Cosenza. In manette sono finiti il sindaco Vincenzo Rocchetti, 56 anni, ed