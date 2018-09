L' incompatibilità fra il turista e Dio

ilfoglio

: @ricdessd @EuroMasochismo Concordo. Il dramma è non capire la totale incompatibilità fra no global e no border. - Viks83F : @ricdessd @EuroMasochismo Concordo. Il dramma è non capire la totale incompatibilità fra no global e no border. - Testament73 : RT @VittorioBanti: Governo NON uscirà da UE e da €, lo hanno scritto! (pausa per rileggere) Quindi, al massimo, provvederanno a far emerge… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) La futura eccezione alla regola delle chiusure domenicali, riservata alle località turistiche, ribadisce l’fra turismo e religione, fra ile Dio. Ilnon ha rispetto di niente e di nessuno, non della geografia, non della storia, non di sé stesso (visto come va conciato