Libia | Tripoli | razzi su aeroporto Mitiga

Caos in Libia - razzi sull'aeroporto Mitiga di Tripoli : razzi sono stati lanciati nella notte contro l'aeroporto di Mitiga, l'unico in funzione a Tripoli. Nonostante non siano stati segnalati danni o vittime, un volo della Libyan Airlines è stato deviato ...

Libia - ATTENTATO ALLA NATIONAL OIL CORPORATION/ Ultime notizie Tripoli : uccisi 6 assalitori - "erano dell'Isis" : LIBIA, attacco Isis a sede della compagnia petrolifera di Tripoli: caos e Ultime notizie, ci sono vittime e feriti. Commando Stato Islamico rischia di rompere la tregua con Haftar(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Libia - attacco a sede National Oil Corporation/ Tripoli ultime notizie : morti i 6 uomini del commando armato : Libia, attacco Isis a sede della compagnia petrolifera di Tripoli: caos e ultime notizie, ci sono vittime e feriti. commando Stato Islamico rischia di rompere la tregua con Haftar(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:32:00 GMT)

TRIPOLI - TERRORISTI NELLA SEDE DELLA COMPAGNIA PETROLIFERA DI STATO/ Ultime notizie Libia : attentato suicida? : Libia, attacco Isis a SEDE DELLA COMPAGNIA PETROLIFERA di TRIPOLI: caos e Ultime notizie, ci sono vittime e feriti. Commando STATO Islamico rischia di rompere la tregua con Haftar(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:04:00 GMT)

Libia : esplosioni a sede Noc di Tripoli : ANSAmed, - TUNISI, 10 SET - Forti esplosioni seguite da colpi di armi da fuoco sono state udite all'interno della sede della National Oil Corporation, Noc, di Tripoli. Lo riportano vari media locali ...

Libia : esplosioni a sede Noc di Tripoli : ANSAmed, - TUNISI, 10 SET - Forti esplosioni seguite da colpi di armi da fuoco sono state udite all'interno della sede della National Oil Corporation , Noc, di Tripoli. Lo riportano vari media locali ...

Libia - attacco ed esplosioni a sede petrolifera Tripoli/ Ultime notizie : “Isis assalta National Oil Company” : Libia, attacco Isis a sede della compagnia petrolifera di Tripoli: caos e Ultime notizie, ci sono vittime e feriti. Commando Stato Islamico rischia di rompere la tregua con Haftar(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:13:00 GMT)

Libia - Unhcr : “Donne e bambini torturati a Tripoli”/ Ultime notizie : “Criminali si spacciano per agenti Onu” : Libia, Unhcr: “Donne e bambini torturati a Tripoli. E i criminali si spacciano per agenti Onu”. Le Ultime notizie sulle denunce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 01:03:00 GMT)

Libia - HAFTAR SFIDA ONU : “PRONTA MARCIA SU TRIPOLI”/ Moavero “tregua tiene” : Usa - “no voto con false scadenze” : LIBIA, ultime notizie: HAFTAR, "elezioni libere e trasparenti, o le annullo". Generale di Tobruk SFIDA Al Serraj (senza citarlo), “pronti a MARCIAre su Tripoli se milizie restano”(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Libia - HAFTAR : “PRONTI A MARCIARE SU TRIPOLI”/ Ultime notizie - Generale : “Italia protegge capi milizie” : LIBIA, Ultime notizie: HAFTAR, "elezioni libere e trasparenti, o le annullo". Generale di Tobruk sfida Al Serraj (senza citarlo), “PRONTI a MARCIARE su Tripoli se milizie restano”(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:42:00 GMT)

Libia - generale Haftar : 'Pronto a liberare Tripoli - è inevitabile' : "Questa crisi di Tripoli deve finire al più presto, non possiamo stare in silenzio di fronte alla situazione attuale e la liberazione di Tripoli in base a un preciso piano militare è opzione ...