Libia | Sarraj vara programma di risanamento economico

Libia - Harchaoui : “Le città della costa a ovest di Tripoli in mano a milizie salafite contrarie a Sarraj e vicine ad Haftar” : Se perde Fayez Al Sarraj, perderà l’Italia. Il premier di Tripoli è stato incensato e tenuto in palmo di mano da Roma, nonostante non fosse in grado di pacificare il Paese. L’Italia ha puntato su di lui almeno fino alla data prevista per le (improbabili) elezioni, a dicembre 2018. Ora però il governo parla anche con Tobruk: il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi è volato a Bengasi per incontrare il generale Khalifa Haftar, l’uomo ...

In Libia comandano bande e milizie : il governo Sarraj è solo una facciata : Spiega Lacher: «Negli ultimi due anni le grandi milizie tripolitane si sono trasformate in reti criminali associate alla politica, ai grandi uomini d'affari e all'amministrazione. Si sono infiltrati ...

Libia - Moavero Milanesi : “Crisi pesante - ma la tregua funziona. Sarraj è il governo legittimamente riconosciuto” : “Il governo Sarraj è quello legittimamente riconosciuto. La situazione è difficile ed è importante dialogare con tutti, in particolare con chi rappresenta le istituzioni riconosciute dalle Nazioni Unite”. Così il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi presente oggi al Forum Ambrosetti di Cernobbio . Il titolare della Farnesina ha affermato che alla conferenza sulla Libia, ospitata in Italia a novembre, ci sarà anche ...

Libia : Sarraj assume incarico ministro Difesa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Libia - le forze di Misurata in soccorso di Sarraj : i ribelli evitano lo scontro e si ritirano : La quiete (apparente) dopo la tempesta. Dopo giorni di combattimenti, in particolare nella zona Sud di Tripoli, il consiglio presidenziale libico ha dato il via libera alla Forza anti-terrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zein, di entrare nella capitale per imporre un nuovo cessate il fuoco. ...

Libia - stato di emergenza : Conte e Salvini - "No interventi militari"/ Tripoli - assedio ribelli contro Sarraj : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:41:00 GMT)

Libia nel caos - scontri a Tripoli : 47 morti/ Ultime notizie - avanza Settima Brigata : Sarraj cerca una tregua : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Libia - nuovi scontri a Tripoli con i ribelli : Sarraj fa intervenire l'Antiterrorismo : Si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella ...

Libia - stato d’emergenza a Tripoli : 47 morti in 8 giorni/ Misurata aiuta Al Sarraj - convocato vertice Onu : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:55:00 GMT)

Libia - al Sarraj tenta di fermare l'avanzata : in otto giorni 47 morti e più di cento feriti : Si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella capitale per organizzare un nuovo cessate il fuoco e far terminare le violenze nella periferia sud della capitale.

Libia - SCONTRI A TRIPOLI : 47 MORTI IN 8 GIORNI/ Sarraj negozia la tregua - milizie di Haftar avanzano : LIBIA, caos a TRIPOLI: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Libia : ambasciata italiana aperta ma evacuata/ Scontri a Tripoli - Sarraj ricorre a Forze Misurata : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:05:00 GMT)

Libia : Sarraj chiama Forza Misurata : ANSA, - TUNISI, 3 SET - Si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il Consiglio Presidenziale del premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, ...

Libia - Sarraj ricorre a Forza Misurata per cessate il fuoco : Si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella ...