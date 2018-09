: Libia, razzi su aeroporto. Voli deviati - TelevideoRai101 : Libia, razzi su aeroporto. Voli deviati - CyberNewsH24 : #Libia, razzi su aeroporto. Voli deviati - cjmimun : Libia: Tripoli, razzi su aeroporto Mitiga -

sono stati lanciati contro l'di Mitiga, l'unico in funzione a Tripoli. Non ci sono notizie di vittime. Per ora isono statisull'di Misurata, circa 200 km a est della capitale. Anche gli aerei che si trovano nello scalo di Mitiga sono stati trasferiti a Misurata. L'di Mitiga era stato chiuso ad agosto a causa degli scontri tra le milizie e aveva ripreso l'attività venerdì scorso.(Di mercoledì 12 settembre 2018)