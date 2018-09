Libia | rapporto Onu | uomini di Haftar coinvolti nel traffico di uomini e guerra interna

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Il Panel di esperti delle Nazioni Unite ha appena pubblicato l’ultimo report sulla situazione in(5 settembre 2018, diffuso oggi). A Tripoli la tregua prolungata giusto il 9 settembre a Zawyia dall’inviato dell’Onu Ghassan Salamé sembra destinata a non tenere, visto che nella notte la 7a Brigata ha ricominciato a sparare all’aeroporto di Mitiga, 8 chilometri da Tripoli. Anchedineldi– La fotografia della situazione dei migranti è sempre tragicamente la stessa. Denunciava l’Unhcr in un comunicato di due giorni fa che ci sono trafficanti “che si travestono da operatori umanitari”. Ma da quanto scrive il Panel di esperti la novità più importante riguarda i gruppinei traffici, non solo milizie legate al governo Serraj, ma anche all’Esercito nazionale libico (Enl): l’armata del generale Khalifa. Il gruppo armato Awliya’ ...