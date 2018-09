L' Europa condanna Orban | Sì a sanzioni per l' Ungheria

ilgiornale

: +++ Il #ParlamentoUe condanna #Orban, ora decidono i leader +++ - ansaeuropa : +++ Il #ParlamentoUe condanna #Orban, ora decidono i leader +++ - dinunziogio : RT @PgGrilli: Il #ParlamentoEuropeo ha dato l’ok all'applicazione dell'articolo 7 dei Trattati, che nella sua fase più avanzata può condurr… - AugustoSchieppa : Finalmente l’Europa batte un colpo. La condanna di #orban è una bella notizia -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) È arrivato il sì del Parlamento europeo all'apertura della procedura contro l'per violazione delle norme sullo Stato di diritto nella gestione dell'immigrazione con la chiusura dei confini. Ora tocca ai leader europei decidere se comminare o meno lea Viktor.L'assemblea ha approvato la risoluzione di Judith Sargentini, chiedendo di aprire per la prima volta la procedura prevista dall'articolo 7 del Trattato in caso di violazione dei diritti fondamentali come democrazia, Stato di diritto e diritti umani. Il testo è stato approvato con 448 voti a favore, 197 contrari e 48 astenuti. Per attivare la procedura era necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti espressi, oltre alla maggioranza assoluta dei deputati europei.Tra i contrari alleanche la Lega: "Lesono una pagina bruttissima per la democrazia e l'intera", ha commentato Mara ...