L' Europa condanna l' Ungheria di Orban

L'Europa condanna Orban : "Sì a sanzioni per l'Ungheria" : È arrivato il sì del Parlamento europeo all'apertura della procedura contro l'Ungheria per violazione delle norme sullo Stato di diritto nella gestione dell'immigrazione con la chiusura dei confini. Ora tocca ai leader europei decidere se comminare o meno le sanzioni a Viktor Orban.L'assemblea ha approvato la risoluzione di Judith Sargentini, chiedendo di aprire per la prima volta la procedura prevista dall'articolo 7 del Trattato in caso di ...