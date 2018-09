Leucemia linfoblastica acuta | dall’Europa l’approvazione dell’immunoterapia con

meteoweb.eu

: Medicina e scienza al servizio della Salute - SaluteFuturo : Medicina e scienza al servizio della Salute - 24OreSanita : Leucemia linfoblastica acuta: sì della Commissione Ue all'immunoterapia con blinatumomab per pazienti pediatrici… - GianmyN8 : RT @NovartisItalia: In #Europa la #leucemia linfoblastica acuta a cellule B rappresenta l’80% dei casi di #leucemie tra i giovani. Approvat… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Amgen ha annunciato oggi che la Commissione Europea (CE) ha approvato l’estensione di indicazioni per BLINCYTO® (blinatumomab) in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 anno con(LLA) da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, in recidiva dopo aver ricevuto almeno due precedenti terapie o in recidiva dopo allotrapianto di cellule staminali ematopoietiche.si basa sui risultati dello studio di fase I/II ‘205, uno studio multicentrico, in aperto, a singolo braccio che ha valutato l’efficacia e la sicurezza di BLINCYTO nei pazienti pediatrici con LLA da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria. “Da oggi, i genitori dei bambini affetti dasanno di poter contare su un’arma in più nella lotta a ...