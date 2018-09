L’enorme bolide che ieri sera ha illuminato il cielo del Sud | ecco le straordinarie

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 settembre 2018)intorno alle 22:10 un gigantescoverde haa giorno ildel Sud Italia, muovendosi da est verso ovest e incantando migliaia di osservatori tra Malta, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Molto luminoso, ha catturato l’attenzione di tantissima gente che nelle Regioni del Sud in un orario ancora non troppo tardo, stava trascorrendo del tempo all’aria aperta complice il clima ancora mite di questo Settembre dalle temperature estive. Il prof. Marco Romeo ci ha inviato una straordinaria immagine video che ha immortalato il transito delda Bovalino (Reggio Calabria). Lo stesso prof. Romeo illustra che “dalla traiettoria dovrebbe trattarsi quasi sicuramente di una meteora facente parte dello sciame delle gamma Aquaridi (così chiamato perché il radiante da cui sembrano provenire questi detriti si trova in prossimità della ...