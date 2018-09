LEHMAN BROTHERS | IL FALLIMENTO Dalle paure di Bush agli interessi di Fed e banche | la

La vera storia del fallimento LEHMAN Brothers : Menu Le date La testimonianza Lehman in Borsa I Protagonisti Essere solvente è un concetto molto semplice in finanza: se ciò che possiedi vale più dei tuoi debiti, sei solvente, diversamente, no. E ...

Con un gioco Banca Etica ricorda il crack LEHMAN Brothers : Milano, 10 set., askanews, - Il default di Lehman Brothers, il 15 settembre 2008, è il momento simbolico di avvio della crisi finanziaria globale che 10 anni fa ha sconvolto l'economia e la società e i cui effetti continuano ancora oggi. Cosa abbiamo imparato da allora come cittadini e risparmiatori, come collettività e istituzioni? Quanto …

'A 10 anni dal crollo di LEHMAN BROTHERS la cultura del sistema finanziario è cambiata poco' : Il direttore generale del Fmi promuove la presenza di donne in finanza: 'Se ci fossero state Lehman Sisters invece che Lehman Brothers, il mondo avrebbe potuto essere molto diverso'

Christine Lagarde : "A 10 anni dal crollo di LEHMAN BROTHERS la cultura del sistema finanziario è cambiata poco" : Dal crollo di Lehman Brothers sono passati dieci anni e sono stati fatti molti "progressi". Ma il bilancio è positivo solo a metà: la cultura del sistema finanziario, quella che ha scatenato la crisi del 2008, è cambiata troppo poco, con i profitti che continuano ad avere la meglio sulla prudenza, così come i risultati di breve termine sulla sostenibilità. A mettere in guardia sulla necessità di non ...

Lagarde : "A dieci anni dal crac LEHMAN BROTHERS sistema finanziario ancora non sicuro" : Trascorsi 10 anni dalla crisi finanziaria innescata dal crac della Lehman Brothers, molta strada è stata fatta ma non abbastanza. Così il direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ...

LEHMAN BROTHERS - Trump e i motori. Come sta il settore automobilistico a 10 anni dal crack : di Carblogger Era il 16 settembre del 2008, la sera non staccavamo gli occhi dalla tv per rivedere per l’ennesima volta (Come al Var) una cosa mai vista prima. Gruppi di dipendenti della Lehman Brothers, una delle più grandi banche d’affari americane e del mondo, uscivano dal loro ufficio a Wall Street – molti in t-shirt – stringendo al petto scatoloni di cartone con le proprie cose. A casa, senza lavoro. Il giorno precedente, Lehman ...

UNICREDIT-SOCGEN/ La lezione di LEHMAN BROTHERS & co. che si tende a dimenticare : Innanzitutto mancano i presupposti politici per l'operazione. In più Unicredit ha varato uno snellimento che sembra propedeutico alla sua vendita.

Crac di LEHMAN Brothers. La festa degli ex manager che fa infuriare l'America : New York - Il gusto del macabro non risparmia nemmeno Wall Street. Per il decimo anniversario dalla bancarotta di Lehman Brothers sono stati organizzati una serie di party segreti a Londra, New York e Hong Kong, forse un modo per esorcizzare l'evento che ha dato il via alla più devastante crisi finanziaria dai tempi della Grande Recessione, che tuttavia ha già sollevato un vespaio di polemiche. I protagonisti sono gli stessi ex dipendenti: ...

Crac LEHMAN BROTHERS : feste private a New York - Londra - Hong Kong per il decimo anniversario : Il Crac di Lehman Brothers? Diventa un'occasione per festeggiare. Così scrive il Financial Times, parlando di feste segrete organizzate in tutto il mondo in occasione del decimo anniversario dal collasso della banca americana.

Due ore e 50 dollari. Così i luoghi del crack LEHMAN BROTHERS diventano un tour : Oggi, turisti da ogni parte del mondo si danno appuntamento al 15 di Broad Street, davanti al palazzo della Stock Exchange, la Borsa di New York, per percorrere le strade del quartiere degli affari ...