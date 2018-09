Legionella | cosa c’è da sapere

Legionella : cosa è - sintomi - come si trasmette e cura : La Legionella, quando miete vittime, sale agli onori della cronaca, fa titolo, come sta accadendo in questi giorni a Bresso, in Provincia di Milano, come è già accaduto altre volte in questa e in altre zone. Poi ci si dimentica che esiste, ci si dimentica di prevenirla, ci si scorda dei sintomi per riconoscerla e, figuriamoci, di che natura è. Si tratta di un batterio che causa una infezione che è meglio conoscere, al di là delle vittime vicine ...