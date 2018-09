Legge di Bilancio | verso la cedolare secca anche sui negozi

Legge di Bilancio - Tria apre a taglio dell'Irpef : Ipotesi questa, indicata oggi a Confartigianato dal vice ministro dell'Economia Massimo Garavaglia. 'La nostra proposta spiega è mantenere al 24% tutto quello che tiri fuori e al 15% strutturale ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza in Legge di bilancio"/ Ultime notizie M5s "o si farà o problemi per Governo" : Di Maio: "Reddito di cittadinanza in legge di bilancio". Ultime notizie M5s, il ministro del Lavoro avvisa la Lega:"o si farà o problemi per Governo".

Legge di Bilancio 2019 : Tria favorevole all'abbassamento dell'aliquota Irpef : La "Summer School" di Confartigianato è stata il teatro di alcune dichiarazioni molto importanti del ministro dell'Economia Giovanni Tria su quelle che potrebbero essere le prossime novità che verranno introdotte nella nuova Legge di Bilancio 2019. Il ministro ha infatti dichiarato apertamente di essere molto favorevole ad un accorpamento o anche ad una riduzione delle aliquote Irpef. Comunque, dato che il ministro è persona molto attenta alle ...

Legge di Bilancio - Tria : “Favorevole a partire con il taglio Irpef”. Tav e Tap : “Personalmente spero si sblocchino” : “Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari. Sono molto favorevole”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria annuncia che nella Legge di Bilancio da presentare entro metà ottobre potrebbe entrare una revisione delle aliquote Irpef più ampia rispetto all‘ipotesi, circolata nei giorni scorsi, di ritoccare solo la più bassa ...

Pensioni flessibili - la quota 100 sarà in Legge di bilancio 2019 : Dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio arriva una nuova conferma in merito all'avvio dei pensionamenti anticipati tramite la quota 100 con la prossima Manovra. Secondo l'esponente del Movimento 5 Stelle, il provvedimento sara' inserito nella legge di bilancio perché il superamento della legge Fornero resta la nostra priorita'. Il Vice Premier ha poi indicato che ha ben presente anche la situazione dei lavoratori precoci [VIDEO] e di coloro che ...

Piazza Affari al bivio prima della Legge di bilancio - Mediaset da comprare : 'L'impressione è che siamo in una fase di stallo fra acquirenti e venditori in attesa della divulgazione del DEF, il Documento di Economia e Finanza, ovvero l'atto, che arriverà entro il 27 Settembre,...

Legge di bilancio - Tria : 'correttivi a Fornero per rinnovare competenze - calo debito attirerà investimenti' : Il ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria ha parlato al Forum Ambrosetti che si è svolto come ogni anno a Cernobbio, smorzando ulteriormente i timori degli investitori, come si evince ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Ipotesi 5-5-5 per la Legge di bilancio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Ipotesi 5-5-5 per la Legge di bilancio con QUOTA 100. Le novità e le news sui temi previdenziali di oggi, 10 settembre

Legge di Bilancio 2019 : ipotesi taglio di un punto della prima aliquota irpef : Continuano a trapelare indiscrezioni e ipotesi sul contenuto qualificante della nuova Legge di Bilancio 2019. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate sia dal quotidiano romano Il Messaggero che dal Fatto Quotidiano, vicino al M5S, il Governo presieduto da Giuseppe Conte si sarebbe reso conto, realisticamente, che non ci sarebbero le coperture necessarie per poter introdurre immediatamente sia il reddito di cittadinanza che la flat tax. ...

Legge di Bilancio - allo studio taglio di un punto della prima aliquota Irpef. Reddito di cittadinanza da metà 2019 : Per ridurre le aliquote Irpef da cinque a tre non ci saranno risorse sufficienti. Ma il governo gialloverde nella Legge di Bilancio punta almeno a ritoccare la prima, quella del 23% che si applica ai redditi fino a 15mila euro, riducendola di un punto. E’ quello che è emerso, secondo Il Sole 24 ore, dal vertice che si è tenuto giovedì a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’economia Giovanni Tria, ...

Eurogruppo - Tria su Legge di bilancio : 'a Ue ripeterò come sempre quel che verrà fatto' : "All'Unione europea ripeterò come sempre quel che verrà fatto". Così il ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, arrivando a Vienna, in occasione della riforma informale dell'Eurogruppo.