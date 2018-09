Lecce - vendeva false recensioni da inserire su Tripadvisor : in carcere 50enne salentino : Vicenda curiosa quella che giunge dalla provincia di Lecce, in particolare dal Capo di Santa Maria di Leuca. Qui infatti, risiede un uomo di 50 anni, il quale, dopo alcune indagini partite nel 2015 dalla Polizia Postale, è stato ora condannato a nove mesi di reclusione senza sospensione della pena dal Tribunale Penale di Lecce. L'accusa è quella di frode, poiché avrebbe letteralmente realizzato false recensioni per numerosi locali in Italia, ...