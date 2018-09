Le notizie più importanti di oggi | le ultime su Samp-Fiorentina | gli infortuni e gli

Usa - arriva l’uragano Florence : il più potente in 20 anni/ Ultime notizie - onde da 6m - temperature fino a -63° : Stati Uniti, uragano Florence in arrivo nel sud est. Ultime notizie, un milione di persone a rischio evacuazione, gli stati interessati, South e North Carolina, nonché la Virginia(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 08:36:00 GMT)

Le notizie più importanti del giorno : Tuchel scarica Buffon - l’idea di De Laurentiis e la sentenza di Serie B : Le notizie più importanti del giorno – Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, scarica Gianluigi Buffon. Ecco le parole del tedesco a RMC Sport: “Se ho deciso la gerarchia dei portieri tra Areola e Buffon? Sì, ho scelto. La decisione non è ancora definitiva, ma ho detto ad Alphonse che è a mio parere in pole position per essere il numero 1. Viene dal settore giovanile del club. Il Paris Saint-Germain è tutto per lui e ...

TRIA - “IN MANOVRA TAGLIO IRPEF”/ Ultime notizie : si lavora a revisione più ampia - nuova riunione Lega : MANOVRA, TRIA “Favorevole a TAGLIO IRPEF”. Ultime notizie, il ministro “Ma tutto in maniera molto graduale”. Il nuovo intervento del titolare del ministero dell'economia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:08:00 GMT)

Copyright - Commissione Ue : "Riforma oggi o mai più"/ Ultime notizie - proposta "non mette al bando meme e link" : Copyright, Commissione Ue: "Riforma oggi o mai più". Ultime notizie, portavoce sottolinea: "La nostra proposta salvaguarda la libertà di espressione".(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Commercio - Di Maio : “turni domenica - aperti 25% negozi”/ Ultime notizie - Toti : “più lavoro e meno regole” : Di Maio "negozi chiusi la domenica": l'idea del ministro divide. Gradara (Federdistribuzione) si dice contrario: effetti su consumi, posti di lavoro e crescita del Commercio online.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:37:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ M5s conta più della Lega? (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Il Movimento 5 Stelle conta più della Lega? Il dubbio viene leggendo Lucia Annunziata. Tutte le novità e le news sui temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:09:00 GMT)

Le notizie più importanti di oggi : la mossa dell’Inter - l’incidente mortale ed il terremoto in Serie B : Le notizie più importanti di oggi – L’Inter punta ad un regista di centrocampo e Ausilio è in movimento per arrivare all’obiettivo. Il direttore sportivo dei nerazzurri continua a monitorare il mercato e va a caccia di un calciatore dalle caratteristiche simili al croato del Real Madrid. L’Inter tenterebbe sin da gennaio, vista la volontà del giocatore, un nuovo assalto a Modric, così da completare il centrocampo, Real ...

Polmonite a Brescia - più di 150 casi : ipotesi batterio?/ Ultime notizie - 2 morti sospette : verifiche in corso : Allarme legionella, sono 150 i casi di Polmonite a Brescia: c'è davvero il rischio di un contagio per colpa di un batterio? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 08:48:00 GMT)

Le notizie più importanti di oggi : il caos in Serie B ed infortuni terribili : Le notizie più importanti di oggi – L’assegnazione del Pallone d’Oro si avvicina e in Francia è cominciato il toto-candidati. Secondo L’Equipe sono tre i calciatori dei ‘Bleus’ campioni del mondo che possono ambire concretamente alla conquista del prestigioso trofeo: si tratta del difensore Raphael Varane, che ha vinto la Champions League con il Real Madrid; degli attaccanti Antoine Griezmann (vincitore dell’Europa League con ...

PONTE GENOVA - IL NUOVO PROGETTO DI RENZO PIANO/ Ultime notizie : niente più case - sotto ci sarà un parco : RENZO PIANO, NUOVO PONTE GENOVA: “Durerà mille anni”. Ultime notizie, pronto in 13 mesi, "sarà come una nave". E' stato presentato quest'oggi il PROGETTO per il NUOVO viadotto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 01:00:00 GMT)

Le notizie più importanti di oggi : dal caos in Serie B fino alle ultime news di mercato : Il presente si chiama Champions, ma il futuro potrebbe riservare incarichi prestigiosi per Steven Zhang, figlio del proprietario dell’Inter. Thohir, attualmente ancora numero uno del club nerazzurro, ha il mandato in scadenza a fine ottobre e il suo successore potrebbe essere proprio il 26enne Steven. Il passaggio di testimone permetterebbe al rampollo di casa Zhang di diventare il presidente più giovane della Serie A. ...

Le notizie più importanti del giorno : tra ribaltoni societari e le news di mercato : E’ stato per tutta l’estate al centro delle cronache di mercato; alla fine, però, è rimasto a Roma. Milinkovic-Savic non è un giocatore qualunque, e le offerte pervenute al procuratore del serbo, Mateja Kezman, lo testimoniano. Intervistato dalla ‘Gazzetta’, l’agente del centrocampista ammette che le proposte non sono mancate: “In molti hanno cercato Sergej, abbiamo pure presentato alla Lazio un paio di offerte molto interessanti. Avrebbe ...

IN INDIA L'OMOSESSUALITA' NON E' PIU' UN REATO/ Ultime notizie : la vittoria del Principe Manvendra : INDIA, essere gay non è più un REATO: la Corte Suprema INDIAna depenalizza il REATO di omosessualità, non è più "contro natura". Il percorso giudiziario e il "mancato" intervento di Modi(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 23:48:00 GMT)

TRUMP - CACCIA ALL'ANONIMO DEL NEW YORK TIMES : CHI È LA TALPA?/ Ultime notizie : "Non controlla più Casa Bianca" : CACCIA ALL'ANONIMO del New YORK TIMES: chi sarà? Ultime notizie, il presidente Donald TRUMP è furioso "Uno scandalo, ma vinceremo". Tornado alla Casa Bianca(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:30:00 GMT)