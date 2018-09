Lazio | sul taccuino di Tare un altro brasiliano | la situazione

Evoluzione in atto - sulla Terra vivono intere popoLazioni con dei superpoteri : c'è anche chi riesce a restare in apnea per 13 minuti : La specie umana si evolve, giorno dopo giorno, e lo fa da millenni. I cambiamenti sono spesso invisibili, perché in media le singole popolazioni non hanno caratteristiche molto dissimili da altre che ...

Doppie rimoduLazioni Vodafone sul fisso quest’estate : aumenti - piani colpiti e recesso : Sono state due le rimodulazioni Vodafone dell'estate a colpire la linea fissa. Come riportato da 'mondomobileweb.it', la prima modifica unilaterale del contratto è stata resa effettiva a decorrere dal 10 luglio 2018, ed implica un aumento dai 2 ai 3 euro mensili per quel che riguarda le offerte 'Voce e Internet', e da 1.50 ai 2.50 euro mensili per quanto concerne le offerte 'solo Voce'. Dal 13 luglio in poi sono state rese note le ...

CN : ratificare Convenzione contro manipoLazione risultati sportivi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Guasti sull'AV Napoli-Firenze - ritardi oltre le tre ore. Odissea su un treno fermo nel Lazio : Un altro giorno da dimenticare per decine di migliaia di viaggiatori sui treni ad alta velocità. Di nuovo l'Italia spaccata in due con i convogli che hanno accumulato ritardi fino a 180...

Guasti sull'AV Napoli-Firenze - ritardi oltre le due ore. Odissea su un treno fermo nel Lazio : Un altro giorno da dimenticare per decine di migliaia di viaggiatori dei treni ad alta velocità. Un guasto pomeridiano alla linea fra Orte e Roma si è aggiunto a quello mattutino fra...

Guasti sull'AV Napoli-Firenze - ritardi oltre le due ore. Odissea su un treno fermo nel Lazio : Un altro giorno da dimenticare per decine di migliaia di viaggiatori dei treni ad alta velocità . Un guasto pomeridiano alla linea fra Orte e Roma si è aggiunto a quello mattutino fra Roma e Napoli, ...

Da Omarosa al nuovo 'whistleblower' - tutte le riveLazioni sul Presidente : Pare abbia iniziato a bazzicare la prima fila della politica americana hai tempi di Bill Clinton. Poi incontra Trump, complice il set di un reality televisivo che in Italia è stato guidato da Flavio ...

Maltempo Roma : ripristinata la circoLazione sul Grande raccordo anulare : La circolazione è tornata regolare sul Grande raccordo anulare a Roma: il traffico ha subito rallentamenti a seguito del nubifragio registrato nelle prime ore di questa mattina, che ha provocato ritardi ad un cantiere notturno attivo per lavori di nuova pavimentazione. Le intense precipitazioni atmosferiche non hanno consentito la riapertura dell’intera carreggiata prevista alle 6. E’ rimasta chiusa, oltre l’orario previsto, anche la ...

GRA : Maltempo - ripristinata la circoLazione sulla carreggiata interna all’altezza dello svincolo ostiense : Roma – La circolazione è tornata regolare sul Grande raccordo Anulare. Il traffico ha subito rallentamenti a seguito del nubifragio registrato nelle prime ore di questa mattina, che ha provocato ritardi ad un cantiere notturno attivo per lavori di nuova pavimentazione. Gli interventi erano in corso dalle 22:00 di ieri sera in carreggiata interna all’altezza dello svincolo ostiense (Km 57,600) sulla corsia centrale e di destra per una ...

Lazio - Minnucci (PD) : “Nuova frana sulla Settevene palo” : Roma – “Questa mattina, a causa del maltempo, è franato un costone sulla via Settevene palo tra il Comune di Cerveteri e quello di Bracciano che, inevitabilmente, sta creando forti problemi alla circoLazione veicolare. Quello di queste ore, dunque, è l’ennesimo episodio che vede l’area oggetto di frane e smottamenti che oltre a provocare grossi disagi alla viabilità locale mettono a rischio l’incolumità degli automobilisti”. “A ...

Maltempo : circoLazione ferroviaria sospesa sulla linea FL4 tra Ciampino e Velletri : La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 06:30 tra Ciampino e Velletri, linea FL4, a causa di un guasto agli impianti di circolazione causato dal Maltempo: in corso l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana per ripristinare l’infrastruttura ferroviaria. Attivati da Trenitalia servizi sostitutivi con autobus. Sta invece tornando progressivamente alla normalità la circolazione sulla linea Roma – Napoli via Formia, ...

Banca Centro Lazio - risultati positivi : 'Dopo il rilancio della Banca Centro Lazio, avvenuto nel 2017, quest'anno siamo riusciti a essere più competitivi sul mercato di riferimento, chiudendo il primo semestre del 2018 con un utile molto ...

Istat - report sulla popoLazione : in calo i matrimoni e quadruplicati i divorzi : Forte calo dei matrimoni e aumento dei divorzi. È quanto rilevato dall’Istat nell’ultimo report sulla popolazione residente per stato civile: tra i 25 e i 34 anni non sono ancora sposati l’81% degli uomini e il 65% delle donne. Il confronto tra i dati appena pubblicati e quelli del censimento del 1991 mette in evidenza profondi cambiamenti: sono oltre 3 milioni i coniugati in meno a vantaggio di un corrispettivo aumento di celibi e ...

Italia - rapporto Istat sulla popoLazione 2018 : siamo 60 milioni e mezzo - abbiamo 15.500 centenari e 20 “supercentenari” : Al 1 gennaio 2018 la popolazione residente in Italia era pari a 60 milioni 484 mila unità. L’età media è di 45,2 anni, riflesso di una struttura per età in cui solo il 13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 64,1% tra i 15 e i 64 anni e il 22,6% ha oltre 65 anni. La popolazione di persone che hanno oltre 80 anni raggiunge il 7,0%, quella di oltre 100 anni supera le 15 mila e 500 unità. Sono più di mille gli individui che hanno ...