Lazio | Immobile cerca il riscatto dopo la Nazionale

Lazio - la prova dei nove. Simone Inzaghi studia le alternative a Immobile : ROMA La prova dei nove. Simone Inzaghi studia le alternative a sua disposizione. Poco importa se le convocazioni hanno ridotto il gruppo all'osso. Il tecnico ne approfitta per testare chi è rimasto. ...

Immobile da record - firmerà con la Lazio il rinnovo : le cifre : Al rientro dalla Nazionale gli agenti di Immobile incontreranno Lotito a Villa San Sebastiano e firmeranno il rinnovo: come riporta il Corriere dello Sport, gli accordi di massima erano stati già impostati in ritiro, ad Auronzo di Cadore, per allontanare il Milan e le sirene di mercato. MERCATO Lazio - L'attaccante dei record è pronto a prolungare ...

Lazio-Frosinone - Immobile assente - Lulic non si ferma mai : Contavano i tre punti, eccoli. Eppure la Lazio rimane un cantiere aperto: appena un gol nonostante le tantissime occasioni. E stavolta non ci sono di fronte né il Napoli né la Juve, bensì il modesto - ...

DIRETTA/ Lazio Frosinone (risultato live 0-0) streaming video e tv : Milinkovic e Immobile - che errori! : DIRETTA Lazio Frosinone, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Derby regionale all'Olimpico, biancocelesti a caccia dei primi punti(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:08:00 GMT)

Lazio - Immobile : 'Mai mollare'. Luiz Felipe e Berisha ancora ko : E' sempre l'ultimo ad arrendersi, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio è un leader dello spogliatoio e vuole dare l'esempio. Contro il Napoli ha lasciato il segno: controllo, finta su tre difensori ...

Lazio - Immobile e la solitudine dell'attaccante : TORINO Certi match sono frustranti, quando ti ritrovi tutto solo e male accompagnato lì davanti. Corre a destra, a sinistra, sgomita al centro e invoca il lancio. Immobile alla fine della gara contro ...

Juve-Lazio - le pagelle di CM : Chiellini dominante - CR7 ancora in rodaggio - Immobile e Luis Alberto steccano : ... si fa perdonare con una prodezza balistica che sblocca il risultato, 69' EMRE CAN 6.5 : entra bene in partita, anche come vice Pjanic, MATUIDI 6.5: prima stagionale per il campione del Mondo, sempre ...

Juventus-Lazio 0-0 live : Cristiano Ronaldo contro Immobile : Prende il via la seconda giornata del campionato di Serie A con una grande partita che non ha bisogno di presentazioni. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in trasferta contro il Chievo, partita che comunque non ha entusiasmato, gli uomini di Inzaghi ko all’esordio contro il Napoli. Grande attesa per i tifosi bianconeri, prima in casa per il fuoriclasse Cristiano Ronaldo che proverà a riscattarsi dopo essere rimasto all’asciutto nella ...

Juventus-Lazio - bianconeri favoriti a 1.35. Su Sisal Matchpoint è sfida Ronaldo Vs Immobile : La seconda giornata di campionato comincia con il botto, il sabato calcistico prevede infatti due anticipi da brividi: Juventus-Lazio e Napoli-Milan. Cominciano i bianconeri che ospitano la squadra di Inzaghi, reduce dalla sconfitta con il Napoli alla prima. La scorsa stagione i biancocelesti riuscirono nell’impresa di espugnare lo Stadium, vincendo per 2 a 1 ma, per gli esperti di Sisal Matchpoint, ripetersi sarà difficile: bianconeri ...

Ciro Immobile ad un passo dal maxi rinnovo con la Lazio : i dettagli : Ciro Immobile si appresta a rinnovare il proprio contratto con la Lazio del presidente Lotito, un aumento notevole dello stipendio per l’attaccante Ciro Immobile ad un passo dal super rinnovo con la Lazio, manca oramai solo l’ufficialità del sodalizio. Firmerà fino al 2023, con un aumento dell’ingaggio da 2,5 a 3,2 milioni netti a stagione. Un incremento notevole, che porterà Immobile ad essere il vero e proprio leader della ...

Lazio - Immobile a un passo dal rinnovo : i dettagli : La Lazio e Ciro Immobile ancora insieme. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , le parti hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento fino a 2023: il calciatore percepirà 3,2 milioni di euro netti a stagione.

Juve-Lazio : Immobile - numeri da CR7 per la sfida a Cristiano Ronaldo : E pensare che questa sfida l'avrebbe potuta giocare con un altra maglia. Juventus-Lazio non sarà mai una gara come tutte le altre per Ciro Immobile, che in bianconero ci è passato eccome. Un sogno, ...

Lazio-Napoli - Ancelotti sincero e 'impetuoso' : 'avrei ammazzato i miei difensori sul gol di Immobile' : L'allenatore a 'Gazzetta dello Sport' confessa: 'grande reazione dopo un inizio timido e passivo, ma possiamo velocizzare il gioco. Non nego che ci fosse pressione dopo il k.o. col Wolfsburg. C'era ...

Lazio-Napoli - Ancelotti sincero e ‘impetuoso’ : “avrei ammazzato i miei difensori sul gol di Immobile” : Carlo Ancelotti commenta il match tra il suo Napoli e la Lazio, buona la prima sulla panchina della squadra partenopea per l’allenatore emiliano Le prime due partite della prima giornata di campionato assegnano tre punti alle due squadre che l’anno scorso si giocarono lo scudetto. Dopo la vittoria della Juventus al 93° contro il Chievo, arriva infatti anche il trionfo del Napoli contro la Lazio. Il 2-1 rifilato dalla squadra ...