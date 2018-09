Lavoro nero | arrestato caporale | 4 euro l' ora con turni di 11 ore da Padova a Perugia

Lavoro nero e irregolarità : sanzionate tre aziende nel Crotonese : di Redazione Crotone24news.it Controlli dell'Ispettorato provinciale del Lavoro: scoperti 13 lavoratori in nero su 3 aziende controllate. Sospesa una delle tre attività imprenditoriali. Nei giorni dal ...

Salvini : 'Lavoro ai giovani - stop alla legge Fornero e spazio al reddito di cittadinanza' : Si cominciano a delineare le intenzioni del governo Lega-M5S intorno alla manovra economica. Dopo il vertice di ieri avvenuto al Viminale tra Salvini, Di Maio e il premier Conte, la linea della Lega è chiara. 'Smantellare la Fornero. Sì al reddito di cittadinanza' Il reddito di cittadinanza è una battaglia dei colleghi del M5S, non sono specializzato nel campo altrui, anche se posso assicurarvi che nella manovra ci sara', dato che il Paese lo ...

Manovra - Salvini : al Lavoro su abolizione Fornero e per flat tax nel corso della legislatura : È durata tre ora riunione degli esperti economici della Lega oggi al Viminale. Tra i presenti, oltre il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche il viceministro al Tesoro Massimo Garavaglia, il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armando Siri, il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi e il presidente della commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai...

Salvini spalma le promesse su tutta la legislatura : "Al Lavoro per lo stop alla Fornero e flat tax" : "Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell'arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese: smantellamento della legge Fornero, flat-tax, pace fiscale e chiusura delle liti con Equitalia, meno burocrazia per aziende e partite IVA, eliminazione delle accise più vecchie sulla benzina, interventi a favore dei Comuni, grande piano nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria". Lo afferma il ...

Foggia - Di Maio : “Ancora una volta dichiariamo guerra al Lavoro nero e al caporalato” : “Oggi dichiariamo ancora una volta guerra al lavoro nero e al caporalato”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine del tavolo convocato nella Prefettura di Foggia contro il caporalato. “Questa settimana – ha aggiunto – conoscerete il nuovo responsabile dell’ispettorato del lavoro. È finita l’epoca solo dei numeri ma è arrivato il momento di ...

Caporalato e Lavoro nero nel Siracusano - cinque attività sospese : Continuano senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri per contrastare e prevenire ogni forma di lavoro nero, di Caporalato e violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per far ...

Lavoro nero per 1 - 5 milioni di italiani. Per lo Stato danno di oltre 20 miliardi : Teleborsa, - Nel 2017 in Italia sono stati riscontrati un milione e cinquecentotrentotto mila lavoratori completamente in nero. Il dato viene rivelato dalla Fondazione Studi dei consulenti del Lavoro, ...

Lavoro in nero in un ristorante : chiesta la sospensione dell'attività : I controlli della Guardia di finanza. Le Fiamme gialle della tenenza di Iglesias, nell'ambito delle attività di contrasto al Lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato un controllo nei confronti di ...