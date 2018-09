Laura Pausini senza freni in concerto a Milano. Insulto all'amica : 'Tr...' : Laura Pausini ci ricasca: dopo la 'colorita' espressione rivolta il mese scorso alla collega Beyoncé dal palco del Circo Massimo , 'Mi fai una pippa', , la cantante romagnola ricorre questa volta a un ...

Il candore del bianco nel video di La Soluzione di Laura Pausini - nuovo singolo da Fatti sentire : Il video di La Soluzione di Laura Pausini ci introduce in un'atmosfera eterea che vuole raccontare il messaggio veicolato dal brano, quarto estratto da Fatti sentire e rilasciato in vista della partenza del tour dal Mediolanum Forum di Assago, con prima data l'8 settembre scorso. Il brano rappresenta il quarto estratto da Fatti sentire, disco di inediti che ha rilasciato in tutto il mondo il 16 marzo scorso. La Soluzione arriva dopo Non è ...

Laura Pausini grida 'tr...' al concerto di Milano : La cantante stupisce ancora durante l'esibizione a Milano di fronte ai suoi fan radunati al Forum di Assago

Laura Pausini al concerto : “Vi criticano per ogni cosa? Rispondete così : e voi chi c… siete?”. Poi l’insegnamento ai fan : “ogni giorno leggo e sento critiche verso ogni persona, non soltanto nei confronti di quelle famose. Ma voi chi c… siete?”. così Laura Pausini, dal palco del Forum di Milano dove ha portato l’ultimo album, Fatti sentire. L’artista ha strappato gli applausi e le grida di approvazione del pubblico. Poi, a fine discorso, ha aggiunto: “Siate voi stessi”. Video Twitter/Cettina LP L'articolo Laura Pausini al ...

Laura Pausini senza freni sul palco a Milano : «Ricordami di dirmi va tutto bene - tr...» : Laura Pausini ci ricasca: dopo la 'colorita' espressione rivolta il mese scorso alla collega Beyoncé dal palco del Circo Massimo , 'Mi fai una pippa', , la cantante romagnola ricorre questa volta a un ...

Laura Pausini - IL SINGOLO "LA SOLUZIONE" SU CANALE 5/ L'imprecazione in concerto a Milano : "Tro**" : LAURA PAUSINI presenta in anteprima questa sera su CANALE 5 il videoclip de 'La soluzione', quarto SINGOLO tratto dal suo ultimo album 'Fatti sentire'.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:29:00 GMT)

Lasciate in pace Laura Pausini : Pensavo che Laura Pausini fosse una di quelle artiste amate incondizionatamente da tutti per la sua genuinità, schiettezza e semplicità. Mi accorgo invece che, sì, ne parlano tutti, ma solo perché fa figo farlo. Ed è così quindi che l'arte passa in secondo piano. Passa in secondo piano la musica, la canzone e l'emozione nella canzone, l'emozione nel live e quattro Forum di Assago sold out + due Circo Massimo sold out + un tour mondiale + dischi ...

Laura Pausini mostra il diario di scuola : ecco chi è «Marco se ne è andato e non ritorna più» : ' Marco se n'è andato e non ritorna più ' . Chi non ricorda l'attacco del pezzo che permise a Laura Pausini di vincere Sanremo nel 1993? La canzone ' La Solitudine ' la rese famosa e fu l'avvio di una ...

Scaletta di Laura Pausini al Forum di Assago il 12 settembre - Irama apre la serata : ultimi biglietti disponibili : Laura Pausini al Forum di Assago stasera, mercoledì 12 settembre, ultimo concerto-evento a Milano per il tour mondiale attualmente in fase di svolgimento. Iniziato lo scorso luglio con due eventi speciali al Circo Massimo di Roma, Laura Pausini è poi partita alla volta dell'America per far ritorno in Italia a settembre con quattro date-evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano). In tre dei quattro concerti, Laura ha voluto dare spazio ...

Laura Pausini - il singolo "La soluzione" su Canale 5/ Foto - i fan in attesa dell'evento a Milano : Laura Pausini presenta in anteprima questa sera su Canale 5 il videoclip de 'La soluzione', quarto singolo tratto dal suo ultimo album 'Fatti sentire'.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:17:00 GMT)

Laura Pausini mostra il diario di Marco : Laura Pausini si concede su Instagram un momento aMarcord, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico nelle varie regioni d'Italia. La cantante ha infatti pubblicato sul social network alcuni ...

Follia Laura Pausini in concerto. Si è sentito in tutto lo stadio : pubblico sconvolto : Sono passate sette lunghe settimane da quando il Fatti Sentire World Wide Tour di Laura Pausini ha fatto il suo debutto dal Circo Massimo di Roma. Da quel momento la cantante italiana più famosa al mondo ha lasciato il nostro paese, per iniziare un lungo viaggio per tutta l’America e l’America Latina. La tournée ha collezionato un sold out dietro l’altro, passando per le città più importanti del continente, e rendendo l’artista, e ...

Laura Pausini e il diario ai tempi di Marco (sì - quello della «Solitudine») : Il primo amore? Non si scorda mai. E, nei casi più fortunati, si ricorda con affetto. Così Laura Pausini nei giorni in cui si torna sui banchi fa un tuffo nel passato. E tra i ricordi di scuola, condivisi via Instagram, spunta una foto di classe («indovinate chi sono tra questi bambini»), la cartella tanto desiderata e poi tanto amata, e il diario. E lì a caratteri grandi e cosparso di cuoricini, tra un’ora di Matematica e una di Arte, spunta la ...

Laura Pausini - doppio appuntamento su Canale 5 : In arrivo su Canale 5 due speciali appuntamenti con Laura Pausini: in anteprima esclusiva il video de “La soluzione” e il concerto al Circo Massimo di Roma Due speciali appuntamenti in arrivo su Canale 5 per Laura Pausini. Impegnata nella tranche italiana del “Fatti Sentire World Tour“, la cantante italiana più amata al mondo sarà protagonista su Canale 5 di due appuntamenti inediti da non perdere. Curiosi di scoprire di ...