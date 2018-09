Lasciate in pace Laura Pausini

optimaitalia

: RT @cyjslover: i soldati me lo possono succhiare pensate ai vostri oppars e lasciate in pace i got7 per una fottuta volta - Vipdeldivano : RT @cyjslover: i soldati me lo possono succhiare pensate ai vostri oppars e lasciate in pace i got7 per una fottuta volta - OptiMagazine : Lasciate in pace @LauraPausini @cinziadlp - PalisseLa : RT @paolo_gibilisco: Ma assolutamente no. Non volete capire eh? Cacciare il grano, assumere professori e ricercatori e tornare alla riforma… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Pensavo chefosse una di quelle artiste amate incondizionatamente da tutti per la sua genuinità, schiettezza e semplicità. Mi accorgo invece che, sì, ne parlano tutti, ma solo perché fa figo farlo. Ed è così quindi che l'arte passa in secondo piano. Passa in secondo piano la musica, la canzone e l'emozione nella canzone, l'emozione nel live e quattro Forum di Assago sold out + due Circo Massimo sold out + un tour mondiale + dischi di platino e successi da mettere i brividi.Nel mondo della musica - che siano fan o addetti ai lavori - si chiede e si pretende implicitamente onestà dagli artisti. Un fan al concerto del suo artista del cuore vuole emozionarsi, vuole interagire, vuole essere coinvolto a 360 gradi nello spettacolo che, proprio per la sua essenza assume un valore completamente diverso rispetto all'album: è vero, è travolgente, è coinvolgente, è "buona la ...