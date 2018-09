L' articolo 7 è davvero l' opzione nucleare contro Orbán?

Le tastiere meccaniche sono davvero così utili per il gaming? - articolo : Quando si parla di periferiche per il PC gaming, le statistiche e le specifiche tecniche veicolano le vendite. I monitor da gaming sono diventati popolari quando hanno iniziato ad offrire bassa latenza e refresh-rate maggiori, mentre i mouse da gioco hanno cominciato a mettere sul piatto sensibilità altissime e una precisione nel tracking migliorata. Questo trend, però, non sembra potersi applicare ad una periferica in particolare: le tastiere ...