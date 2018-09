L' Apple Watch ruba la scena ai tre iPhone | le novità da Cupertino 

agi

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Doveva essere la serata degli iPhone. È stata quella dell'Apple Watch, che si è preso ladello Steve Jobs Theater. Forse la grande attesa e le tante indiscrezioni (azzeccate) hanno consumato la presentazione degli smartphone. Mentre la quarta serie degli orologi hi-tech ha svelato alcune novità. E una buona notizia per il mercato italiano. iPhone XS: la continuità Tris doveva essere e tris è stato. A Cupertino sono arrivati un iPhone standard (pieno successore del X), uno extra-large e uno più economico. Il primo si chiama XS (si legge Ten S). E Tim Cook, come ogni anno, lo presenta come “il miglior iPhone di sempre”. Ha la stessa grandezza del predecessore: 5,8 pollici con display Oled (la tecnologia più efficiente e costosa). Le differenze estetiche con lo smartphone del decennio sono minime. Quella ...