La Vita in Diretta | Tiberio Timperi si commuove in trasmissione | ecco perché

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 12 settembre : Marco Liorni tornerà? : La coppia formata da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini perde, di un soffio, per la prima volta contro Pomeriggio 5, oggi alzeranno il tiro con i nuovi ospiti?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Barbara d’Urso torna a vincere contro La Vita in Diretta : La Vita in Diretta perde contro Barbara d’Urso: il verdetto auditel Nuovo scontro auditel tra La Vita in Diretta e Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Ma stavolta è stata quest’ultima ad aver vinto, seppure di un soffio, la sfida degli ascolti della giornata di ieri. Difatti la d’Urso, con il suo rotocalco pomeridiano in onda ogni giorno su Canale 5, ha intrattenuto nella prima parte ben 1 milione e 387 mila telespettatori ...

La Vita in Diretta : Tiberio Timperi si commuove per Rosanna Banfi : Tiberio Timperi piange a La Vita in Diretta nell’intervista a Rosanna Banfi Rosanna Banfi è stata ospite a La Vita in Diretta nella puntata di martedì 11 settembre. L’attrice è stata intervistata da Tiberio Timperi e ha raccontato come ha vinto la sua lotta contro il cancro al seno. La notizia della malattia venne ufficializzata da suo padre Lino Banfi in televisione lasciando tutti senza parole. Ci sono volute due operazioni con ...

Bruno Vespa/ “Attacchi per interviste a Casamonica e Riina? Professionalmente le rivendico” (Vita in Diretta) : Bruno Vespa a La Vita in Diretta: “Attacchi per interviste a Casamonica e Riina? Professionalmente le rivendico”. E poi lancia un appello a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini...(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:53:00 GMT)

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 11 settembre : la coppia Timperi-Fialdini vince ancora : La Vita in Diretta torna in onda oggi, 11 settembre, con un ricordo dell'attentato alle torri gemelle, tanta cronaca e ospiti i volti noti della Rai, a chi toccherà questa volta?(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:26:00 GMT)

GABRIELE CORSI/ "Sono un papà iperprotettivo - ho paura che mia figlia…" (La Vita in diretta) : Ospite a La vita in diretta, GABRIELE CORSI si lascia andare a confidenze private. Francesca Fialdini gli strappa di bocca una dichiarazione d'amore: "Devo tutto a mia moglie".(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:37:00 GMT)

La Vita in diretta - Tiberio Timperi inizia la stagione col botto : dopo la bestemmia - il trionfo in Rai : Si dice che chi ben comincia sia a metà dell' opera, ma è sulla lunga distanza che si vede il vero cavallo di razza. Detto questo, nella prima settimana di messa in onda pomeridiana della nuova ...

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 10 settembre : come andranno gli ascolti con i grandi ritorni? : La Vita in Diretta torna in onda oggi dopo una settimana passata da sola contro tutti, quali saranno gli ospiti della puntata del10 settembre e come andranno gli ascolti con i grandi ritorni(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:04:00 GMT)

La Vita in diretta ed il bilancio della prima settimana della nuova edizione : Uno degli appuntamenti nuovi della stagione televisiva 2018-2019 è la Vita in diretta, che ha cambiato pelle con un nuovo conduttore e con una squadra rinnovata, mantenendo solamente la parte femminile della coppia alla guida del programma. Dopo la prima settimana di messa in onda si può iniziare -seppur timidamente- in attesa di quel che sarà delle prossime 35 settimane di trasmissione, a fare un piccolo bilancio in termini di ascolti e ...