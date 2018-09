La Silicon Valley non scintilla più Spuntano cloni da Miami a Mosca

Il sogno del Friuli : diventare la Silicon Valley dell'Europa dell'est : Gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia vogliono talenti dell'innovazione. La trasformazione del digitale negli investimenti verso la Mitteleuropa

Il sogno del Friuli : diventare la Silicon Valley dell’Europa dell’est : Piazza Unità d’Italia, Trieste (Pixabay) È la porta di ingresso della Mitteleuropa, ma fa fatica a scrollarsi di dosso l’etichetta di provinciale. Il Friuli Venezia Giulia è una delle cinque regioni italiane a statuto speciale e guarda al resto del Paese con un certo distacco. Per decenni è stato un dominio austro-ungarico e culturalmente continua a essere il più nordico tra i territori nazionali. Un luogo di confine che ha subìto ...

Harley-Davidson apre un centro di ricerca nella Silicon Valley - : Con questo piano di crescita la Motor Company punta ad allargare la community grazie a 'nuovi prodotti, un accesso più ampio ed articolato al mondo Harley e una rete di vendita con nuovi ...

Smembrare la Silicon Valley : ... e-commerce e ricerca online assumevano un'importanza sproporzionata nelle vite di miliardi di persone negli Stati Uniti, in Europa e nel resto del mondo. Le risposte sono state molteplici, ma ormai ...

"Privacy e libertà. Così la Silicon Valley ha preso il controllo della nostra mente" : Franklin Foer premette, nel suo libro, di avere dei precedenti con i signori della Silicon Valley. Infatti il New Republic, testata storica americana di cui era direttore, nel 2012 fu comprato da Chris Hughes, ex compagno di stanza di Mark Zuckerberg a Havard: due anni dopo, tra Foer (e gran parte della redazione) e il magnate della tecnologia il divorzio era totale. E dire che Franklin Foer, fratello del romanziere Jonathan Safran e oggi ...

La Silicon Valley studia il reddito cittadinanza - test dal 2019 - : Il polo innovativo statunitense è alla ricerca di soluzioni per porre rimedio al calo occupazionale dovuto all'automazione del lavoro. L'incubatore Y Combinator darà il via a un esperimento che ...

La Silicon Valley studia il reddito di cittadinanza - test dal 2019 : Non c'è solo il Movimento Cinque Stelle tra gli estimatori del reddito di cittadinanza. Anche la Silicon Valley sta studiando una forma di "Universal Basic Income" , come risposta al rischio che le innovazioni tecnologiche "rubino" posti di lavoro. Un primo esperimento, su 3mila persone, riporta il sito del Mit Technology Review, verrà iniziato l'anno prossimo da Y Combinator, uno dei principali incubatori di start up della zona.Il ...

Un ex della Silicon Valley avverte : le app ci stanno rubando l'anima : Sono passati pochi mesi da quando i colossi della tecnologia si sono allineati per dirci che non vogliono vederci diventare troppo dipendenti dalle tecnologie - le stesse che hanno creato loro - e hanno annunciato l’arrivo sui nostri dispositivi di nuovi strumenti in grado di aiutarci a limitare la dipendenza dagli smartphone. Per esempio: Apple ha lanciato una nuova funzionalità (prima di farlo l’ha voluta ...

Silicon Valley a Trump : aprire a migranti economia a rischio : L' ostilità al flusso migratorio, dicono le grandi aziende big tech, "è una minaccia per l'economia americana". Questo è il problema centrale e il messaggio recapitato alla Casa Bianca dagli ...

Un ex della Silicon Valley avverte : le app ci stanno rubando l'anima : Ora un articolo del New York Times racconta che sta nascendo una vera e propria economia della concentrazione. Il concetto può suonare bizzarro: solo un'app ci può salvare dalla dipendenza dalle app. ...

Un ex della Silicon Valley avverte : le app ci stanno rubando l'anima : Sono passati pochi mesi da quando i colossi della tecnologia si sono allineati per dirci che non vogliono vederci diventare troppo dipendenti dalle tecnologie - le stesse che hanno creato loro - e hanno annunciato l’arrivo sui nostri dispositivi di nuovi strumenti in grado di aiutarci a limitare la dipendenza dagli smartphone. Per esempio: Apple ha lanciato una nuova funzionalità (prima di farlo l’ha voluta ...

Silicon Valley - come e perché la California sulla privacy picchierà su Google - Facebook e Twitter : Vittoria su Google e Facebook La riforma entrerà in vigore solo nel 2020 ma intanto 'Abbiamo vinto sulle aziende più ricche e potenti che il mondo abbia mi conosciuto', scrive il gruppo Caprivacy che ...

Ingegnere informatico nel “sogno” della Silicon Valley a 29 anni : “Se avessi le stesse opportunità resterei in Italia” : “A volte ci vogliono dieci anni per arrivare all’anno che ti cambia la vita”. Jacopo Daeli ha già avvisato il suo tatuatore a San Francisco dove andrà a farsi il dodicesimo tattoo. Si inciderà “2017”, l’anno in cui è entrato nel cuore della Silicon Valley in California per lavorare come Lead Software Engineer a GoDaddy, il registrar di nomi di domini per siti internet più grande al mondo. Un cervello che scalpita e un paese che più che ...

Borse di studio per il 'Silicon Valley Study Tour' : gli studenti della Bicocca da Google - Facebook e a Berkeley : Sono sette tra i più brillanti delle facoltà di Marketing e mercati globali, Economia delle banche, Scienze economico-aziendali, Fisica. In agosto a confronto con i colossi americani