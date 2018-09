La Rete non è armonia | sui social si combatte la guerra civile di oggi

Bologna - il don nonno diventato pRete a 71 anni : Vive a Bologna da ormai 50 anni, padre di un o chef, nonno di tre nipoti e un sogno nel cuore. Ha 71 anni e il suo nome è Giuseppe. O forse sarebbe più giusto chiamarlo don Giuseppe. Sì, perché il 71enne, da 5 anni, è diacono e presto sarà nominato presbitero.nonno Giuseppe ha iniziato il suo percorso vocazionale cinque anni fa. Ma prima di entrare in seminario l'uomo era sposato, con un figlio e tre nipoti. Poi, nel 2008 è rimasto vedovo e ...

Don Michele Barone : "non sono un esorcista"/ PRete arrestato per abusi sessuali grida la sua innocenza : Don Michele Barone: "non sono un esorcista". Ultime notizie, il Prete arrestato per abusi sessuali e maltrattamenti su minorenni grida la sua innocenza(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 10:23:00 GMT)

Giorgia Meloni - l'indiscrezione clamorosa su Steve Bannon : anche Fratelli d'Italia nella Rete sovranista : Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia potrebbero presto aderire alla grande rete di partiti e movimento sovranisti raggruppati nella fondazione The Movement di Steve Bannon . L'ex consigliere di Donald ...

Tor Browser for Android permette una navigazione libera e anonima tramite Rete Tor : Tor Browser for Android è un'applicazione che offre uno strumento di navigazione supportato Tor Project, il team sviluppatore del potente software per navigare in rete in maniera anonima. L'app blocca i tracker e gli annunci di terze parti e cancella automaticamente tutti i cookie al termine della sessione di navigazione, impedisce a chiunque di risalire ai siti web visitati dall'utente e di monitorare le sue abitudini di ...

Portogallo-Italia - Ct Santos : “Cr7? VedRete quanti gol farà”/ "La partita? Non ci sono favoriti" : Il commissario tecnico del Portogallo Santos parla di Cristiano Ronaldo alla vigilia della sfida dei lusitani contro l'Italia. È sicuro che in bianconero farà davvero molti gol.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 00:05:00 GMT)

Autostrade - Castellucci : revoca concessione? A10 non scorporabile dal resto della Rete : Un'eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia per il crollo del ponte Morandi a Genova dovrà riguardare tutta la rete in concessione, non solo la A10 ligure: lo ha precisato l'Ad di Aspi e Atlantia, Giovanni Castellucci, in un'intervista a La Stampa. "La A10 è tutt'uno con la concessione nazionale. Non è previsto nessuno scenario di separazione dal resto della ...

Anthony Bourdain Cucine SegRete : la decima stagione su LaF - che non cancella Asia Argento : La decima stagione di Anthony Bourdain - Cucine Segrete debutta, in prima tv italiana, giovedì 6 settembre alle 21.15 su laF (Sky, 136), rete che ha sempre trasmesso il format CNN conosciuto anche come Parts Unknown. Si tratta di uno dei maggiori successi tv dello chef americano, che si è tolto la vita lo scorso giugno a 61 anni, in Francia, mentre registrava l'undicesima stagione del suo format. Peraltro proprio Cucine Segrete è stato galeotto ...

Ecco la coppia record : non immagineRete mai da quanti anni stanno insieme. La loro storia ha commosso il mondo : Ma che cosa meravigliosa leggere questa storia, soprattutto in un’epoca come la nostra, dove portare avanti una relazione sembra essere la cosa più complicata del mondo, e dove l’attitudine al sacrificio per salvare l’amore sembra essere una cosa irrealizzabile. Ecco, invece certi amori non finiscono, come cantava Venditti. Certo non è finito quello di Masao e Miyako Matsumoto – rispettivamente di 108 e 100 anni ...

Anticorruzione - Bonafede : “Legge in cdm entro la settimana”. Di Maio : “Cari corrotti non ammorbeRete più l’Italia” : “Lavoriamo per essere pronti per portare il ddl Anticorruzione già giovedì 6 settembre in Consiglio dei ministri. Anche se non sappiamo se la riunione si terrà già dopodomani o venerdì”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intercettato dai cronisti a Montecitorio, ha confermato che il provvedimento sarà affrontato in cdm entro la settimana. Già ieri il testo era stato presentato, ma non si era arrivati a un voto. In questi ...

Sonia Bruganelli polemizza : “Su un aereo di linea non mi vedRete più. Da ora solo aerei privati” : È bastato qualche ritardo con gli aerei di linea a far scatenare sui social Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che non è nuova a polemiche “ad alta quota” ed è stata accusata spesso dagli utenti di voler ostentare la sua ricchezza. La donna, infatti, attraverso le stories di Instagram racconta ai follower la sua ultima disavventura. Direttamente dall’aeroporto spiega: “Allora, adesso un bell’aereo privato qui non ci ...

Flat tax - Matteo Salvini : “Non posso pRetendere che l’anno prossimo tutti paghino il 15% - nella manovra ci sarà un primo passo” : La Flat Tax verrà introdotta, ma non per tutti. Nell'ambito di un'intervista concessa a Radio 24, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Non posso pretendere che l'anno prossimo tutti paghino il 15% di tasse. Ma nella manovra ci sarà un primo passo e tanti italiani, tanti artigiani e tanti professionisti pagheranno meno tasse".Continua a leggere

La Rete ci ha reso soli e il popolo non esiste più : È stata creata l’illusione di sentirsi insieme. E ci hanno fatto credere di poter decidere senza mediazioni. Ma la democrazia è un’altra cosa. Colloquio con Ilvo Diamanti