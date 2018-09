La Prova del Cuoco | le ricette dell' 11 settembre | bene gli ascolti all' esordio

Pentathlon - Mondiali Città del Messico 2018 : Francesca Tognetti quarta dopo la Prova di scherma! : SI è svolto nel cuore della notte italiana il ranking round di scherma della finale femminile dei Mondiali di Pentathlon moderno in corso a Città del Messico: Francesca Tognetti sogna una medaglia iridata, dopo aver chiuso al quarto posto. Più indietro Alice Sotero ed Alessandra Frezza, che appaiono già tagliate fuori dalla lotta per le posizioni di vertice. Oggi le altre prove. Prima è la transalpina Marie Oteiza, la quale, grazie a 25 assalti ...

Elisa Isoardi - La Prova del Cuoco/ “Antonella Clerici? La sento spesso privatamente” : A pochi giorni dall'esordio a La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi anticipa alcune delle novità della prossima edizione tra nuove rubriche e una durata maggiore. (Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 23:07:00 GMT)

Toninelli prepara il 'decretone' su Genova e Prova ad aggirare i dubbi della commissione Ue sull'affidamento diretto a Fincantieri : Il via libera per affidare direttamente la ricostruzione del ponte di Genova a Fincantieri è all'esame della commissione europea. E i primi dubbi iniziano ad emergere. In sostanza si sta valutando se l'affidamento a Fincantieri (controllata al 71,6% da Fintecna, finanziaria del ministero dell'Economia) possa costituire un aiuto di Stato.Per questo i contatti tra Roma e Bruxelles sono frenetici. Una delegazione tecnica del ministero dei ...

L’ace di Adriano Panatta sul grande schermo. La sua Prova d’attore ne “La profezia dell’Armadillo” è perfetta : Alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti e dal 13 settembre in sala con Fandango, La profezia dell’armadillo inquadra Zero (Simone Liberati), 27enne disegnatore che vive a Rebibbia: il suo migliore amico è Secco (Pietro Castellitto), la sua coscienza critica un Armadillo in carne e ossa (Valerio Aprea, scelto per il ruolo già da Mastandrea), il lutto che dovrà affrontare quello di Camille (Sofia Staderini), ex compagna di scuola e amore ...

Assassin’s Creed Odyssey - abbiamo Provato le prime ore del gioco Ubisoft : Assassin’s Creed è sicuramente una delle saghe videoludiche più famose al mondo. L’eterna lotta fra Templari e Assassini ha ammaliato tutti quei giocatori in cerca di avventure memorabili e protagonisti carismatici e iconici. Il brand Ubisoft negli ultimi anni però ha vissuto un periodo di stanca, dovuto forse all’assenza di idee valide in grado di rinnovare il gameplay che rese celebri i primi capitoli del ...

L’esercito del Pakistan sta Provando a fare la pace con l’India : Un generale Pakistano ha preso l'iniziativa, scrive il New York Times, e c'entrano anche Donald Trump e la Cina di Xi Jinping The post L’esercito del Pakistan sta provando a fare la pace con l’India appeared first on Il Post.

M5s alla Prova della piazza : ad ottobre la "due giorni" a Roma in vista delle elezioni : La quinta edizione della kermesse "Italia 5 stelle" è stata annunciata oggi da Luigi Di Maio dopo un incontro con Beppe...

Elisa Isoardi - trionfo di ascolti e rimpianto : 'La Prova del cuoco' - il dato che gira dentro la Rai : Questioni di decimali: Elisa Isoardi debutta alla prova del cuoco , da titolare su Raiuno, con un ottimo 16 per cento . Risultato soddisfacente, che chiude in pareggio la sfida con Barbara Palombelli ...

Dolci La Prova del cuoco : spiedini di kiwi al cacao di Della Vecchia : La prova del cuoco oggi: ricetta spiedini di kiwi di Mirco Della Vecchia Questo martedì 11 settembre, su Rai Uno, è andata in onda la seconda puntata Della nuova edizione del cooking show La prova del cuoco. Numerose sono le novità di questa stagione, oltre a una durata maggiore di ogni appuntamento, e oggi, la nuova padrona di casa, la conduttrice piemontese Elisa Isoardi, ha introdotto la golosa sezione “la fabbrica di ...

ELISA ISOARDI - LA Prova del CUOCO/ Voto insufficiente : gli ascolti non sono quelli della Clerici... : A pochi giorni dall'esordio a La PROVA del CUOCO, ELISA ISOARDI anticipa alcune delle novità della prossima edizione tra nuove rubriche e una durata maggiore. (Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 13:09:00 GMT)

La Prova del Cuoco - Elisa Isoardi parte bene con gli ascolti (ma quanto conta l’effetto novità?) : Una partenza senza infamia e senza lode per Elisa Isoardi. La sua nuova Prova del Cuoco, al debutto, non ha segnato particolari scossoni rispetto al passato. L’Auditel parla chiaro e non lascia spazio a troppe interpretazioni: la prima puntata è stata vista da 1 milione e 611mila telespettatori, pari al 15,96% di share. Un ascolto di poco inferiore rispetto all’edizione di Antonella Clerici, che un anno fa partì con il 16.39% di ...

“Vista bene mamma Irma?”. Elisa Isoardi in lacrime a La Prova del cuoco - ma spunta un sospetto… : “È molto emozionante rientrare in questo studio non più da supplente, ma da timoniere. Vorrei salutare la mamma di questo programma per diciotto anni, una grande professionista e una grande donna. Grazie Antonella per tutto quello che hai fatto”. Applausi da tutto lo studio. Con queste parole Elisa Isoardi ha esordito a La prova del cuoco, la trasmissione che per tanti anni è stata della mitica Antonellina. Dopo la pausa ...

La Prova del cuoco senza Antonella Clerici non convince : La Clerici lascia La prova del cuoco: gli ascolti senza lei non decollano La prima puntata della diciottesima edizione de La prova del cuoco senza Antonella Clerici non ha granchè convinto né la critica e né i telespettatori visti gli ascolti usciti poco fa. Difatti il programma culinario iniziato ieri, alla cui guida c’è Elisa Isoardi, ha debuttato con 1 milione 611 mila telespettatori, fermandosi ad uno share del 15.96%. Un ascolto, che ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso 11.43%. Detto Fatto 7.02% - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...